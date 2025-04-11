Наступне засідання "Рамштайну" може відбутися в Україні, - Умєров

Міністерство оборони розглядає можливість проведення в Україні наступної зустрічі країн-лідерів та країн-учасниць тематичних збройових коаліцій у форматі "Рамштайн".
Про це заявив міністр оборони України Рустем Умєров, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрінформ".
Умєров зазначив, що "Рамштайн" - це основна платформа для постачання Україні озброєння, військової техніки та боєприпасів. Кожна країна, яка надає таку підтримку, є дуже важливою.
"Ми говорили з керівниками всіх коаліцій - їх зараз дев’ять, сьогодні підписали угоду про нову коаліцію з РЕБ. Будемо продовжувати співпрацю з усіма. Буду пропонувати провести їх зустріч в Україні, щоб колеги по кожній з коаліцій могли приїхати в Україну, поспілкуватися не лише з нами, а й з представниками Сил безпеки й оборони, та залучити наш ОПК - це буде такий новий формат. Про конкретні кроки доповімо дещо пізніше", - розповів міністр.
За його словами, у сьогоднішній зустрічі Контактної групи з питань оборони України взяли участь міністри з країн Європи, Азії, а також США. Українська сторона поінформувала їх про безпекову ситуацію та презентували ключові потреби України, як термінові, так і довгострокові.
Фокус уваги був зосереджений на постачаннях засобів протиповітряної оборони та ракет-перехоплювачів, на постачанні ракет, артилерії, боєприпасів, броньованої техніки, а також на продовженні фінансування.
"Дуже вдячний партнерам за підтримку. Сьогодні ми отримали 21 млрд євро, і це дуже потужні пакети та суттєва підтримка", - підкреслив Умеров.
Нагадаємо, сьогодні, 11 квітня, у Брюсселі відбулося 27-ме засідання Контактної групи з оборони України у форматі "Рамштайн".
За результатами зустрічі було оголошено про нові пакети військової допомоги та створення ще однієї коаліції.
Зокрема, Німеччина оголосила про новий пакет допомоги для України. Країна зобов'язалась надати чотири системи ППО IRIS-T з ракетами та ще 30 ракет для систем Patriot.
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