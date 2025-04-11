Следующее заседание "Рамштайн" может состояться в Украине, - Умеров

Министерство обороны рассматривает возможность проведения в Украине следующей встречи стран-лидеров и стран-участниц тематических оружейных коалиций в формате "Рамштайн".
Об этом заявил министр обороны Украины Рустем Умеров, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укринформ".
Умеров отметил, что "Рамштайн" - это основная платформа для поставки Украине вооружения, военной техники и боеприпасов. Каждая страна, которая оказывает такую поддержку, очень важна.
"Мы говорили с руководителями всех коалиций - их сейчас девять, сегодня подписали соглашение о новой коалиции по РЭБ. Будем продолжать сотрудничество со всеми. Буду предлагать провести их встречу в Украине, чтобы коллеги по каждой из коалиций могли приехать в Украину, пообщаться не только с нами, но и с представителями Сил безопасности и обороны, и привлечь наш ОПК - это будет такой новый формат. О конкретных шагах доложим несколько позже", - рассказал министр.
По его словам, в сегодняшней встрече Контактной группы по вопросам обороны Украины приняли участие министры из стран Европы, Азии, а также США. Украинская сторона проинформировала их о ситуации с безопасностью и представили ключевые потребности Украины, как срочные, так и долгосрочные.
Фокус внимания был сосредоточен на поставках средств противовоздушной обороны и ракет-перехватчиков, на поставках ракет, артиллерии, боеприпасов, бронированной техники, а также на продолжении финансирования.
"Очень благодарен партнерам за поддержку. Сегодня мы получили 21 млрд евро, и это очень мощные пакеты и существенная поддержка", - подчеркнул Умеров.
Напомним, сегодня, 11 апреля, в Брюсселе состоялось 27-е заседание Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн".
По результатам встречи было объявлено о новых пакетах военной помощи и создании еще одной коалиции.
В частности, Германия объявила о новом пакете помощи для Украины. Страна обязалась предоставить четыре системы ПВО IRIS-T с ракетами и еще 30 ракет для систем Patriot.
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