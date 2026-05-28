Взимку вирішальна битва: Шмигаль розкрив план захисту світла, Лівобережжя в пріоритеті

Наступна зима стане вирішальною битвою для української енергетики. Щоб витримати удари РФ, Україна змінює саму архітектуру енергосистеми.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Дениса Шмигаля на конференції для Forbes Україна.
За словами міністра, енергетика стала одним із центральних театрів війни. Росія застосовує стратегію виснаження - прагне змусити противника витрачати більше ресурсів, ніж витрачає сама, користуючись уразливостями.
"Сьогодні ми проходимо надзвичайну кризу. Наступна зима стане вирішальною битвою. Росіяни намагатимуться відрізати нас від ядерної генерації. І це потрібно врахувати", - сказав Шмигаль.
Ключовою зміною Шмигаль назвав перехід від енергосистеми навколо великих центрів до багаторівневої структури.
Цей підхід він назвав логікою "енергетичних стільників": якщо система складається з багатьох взаємопов'язаних, але частково автономних елементів, удар по одному з них мінімально впливає на всю конструкцію.
Систему планують збудувати з чотирьох рівнів:
Баланс між берегами Дніпра
Шмигаль зазначив, що українська енергосистема поділена річкою Дніпро на дві непропорційні зони - Правобережжя (західна частина країни) і Лівобережжя (східна частина країни).
Більша частина генерації зосереджена на правому березі.
Тому Кабмін затвердив постанови про конкурси на нову генерацію - їх оголосять протягом трьох місяців, а загальний обсяг потужностей становитиме 1,4 ГВт.
"Лівий берег - для нас пріоритет, і ми маємо зробити його самодостатнім, щоб не передавати великі обсяги електроенергії між зонами", - сказав міністр.
За його словами, скоординувати "енергетичні стільники" допоможе цифровізація - управління системою на всіх рівнях, від лічильника до атомної генерації.
Раніше РБК-Україна повідомляло, що навесні Україна почала підготовку до зими: за базовим сценарієм до початку опалювального сезону в газових сховищах планують накопичити 14,6 млрд куб. м газу.
Шмигаль тоді наголошував, що ворог цілеспрямовано атакує газову інфраструктуру.
РНБО також затвердила плани енергостійкості для всіх обласних міст з огляду на підготовку до осінньо-зимового періоду 2026/2027 в умовах постійних загроз для енергетики й критичної інфраструктури.