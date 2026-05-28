Взимку вирішальна битва: Шмигаль розкрив план захисту світла, Лівобережжя в пріоритеті

19:54 28.05.2026 Чт
3 хв
Росіяни цієї зими намагатимуться відрізати Україну від ядерної генерації
aimg Валерія Абабіна
Фото: Міністр енергетики Денис Шмигаль (facebook.com dshmyhal)

Наступна зима стане вирішальною битвою для української енергетики. Щоб витримати удари РФ, Україна змінює саму архітектуру енергосистеми.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Дениса Шмигаля на конференції для Forbes Україна.

За словами міністра, енергетика стала одним із центральних театрів війни. Росія застосовує стратегію виснаження - прагне змусити противника витрачати більше ресурсів, ніж витрачає сама, користуючись уразливостями.

"Сьогодні ми проходимо надзвичайну кризу. Наступна зима стане вирішальною битвою. Росіяни намагатимуться відрізати нас від ядерної генерації. І це потрібно врахувати", - сказав Шмигаль.

Стратегія "енергетичних стільників"

Ключовою зміною Шмигаль назвав перехід від енергосистеми навколо великих центрів до багаторівневої структури.

Цей підхід він назвав логікою "енергетичних стільників": якщо система складається з багатьох взаємопов'язаних, але частково автономних елементів, удар по одному з них мінімально впливає на всю конструкцію.

Систему планують збудувати з чотирьох рівнів:

  • державний - стійка мережа з магістральними лініями та потужними установками атомної, гідро- і теплової генерації;
  • регіональний - кожна область матиме власний план енергетичної стійкості: балансувальні потужності, резерви, захист критичної інфраструктури та сценарії роботи в умовах дефіциту;
  • місцевий - лікарні, водоканали, теплокомуненерго та школи отримають локальну енергетичну автономність: когенерацію, газові установки, генератори;
  • домогосподарства - підприємства, ТРЦ, ОСББ та енергетичні кооперативи мають стати частиною енергосистеми: виробляти, зберігати, балансувати й віддавати енергію в мережу.

Баланс між берегами Дніпра

Шмигаль зазначив, що українська енергосистема поділена річкою Дніпро на дві непропорційні зони - Правобережжя (західна частина країни) і Лівобережжя (східна частина країни).

Більша частина генерації зосереджена на правому березі.

Тому Кабмін затвердив постанови про конкурси на нову генерацію - їх оголосять протягом трьох місяців, а загальний обсяг потужностей становитиме 1,4 ГВт.

"Лівий берег - для нас пріоритет, і ми маємо зробити його самодостатнім, щоб не передавати великі обсяги електроенергії між зонами", - сказав міністр.

За його словами, скоординувати "енергетичні стільники" допоможе цифровізація - управління системою на всіх рівнях, від лічильника до атомної генерації.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що навесні Україна почала підготовку до зими: за базовим сценарієм до початку опалювального сезону в газових сховищах планують накопичити 14,6 млрд куб. м газу.

Шмигаль тоді наголошував, що ворог цілеспрямовано атакує газову інфраструктуру.

РНБО також затвердила плани енергостійкості для всіх обласних міст з огляду на підготовку до осінньо-зимового періоду 2026/2027 в умовах постійних загроз для енергетики й критичної інфраструктури.

