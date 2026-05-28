RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Курс доллара Экономика Личные финансы Tech Miltech

Зимой решающая битва: Шмыгаль раскрыл план защиты света, Левобережье в приоритете

19:54 28.05.2026 Чт
3 мин
Россияне этой зимой будут пытаться отрезать Украину от ядерной генерации
aimg Валерия Абабина
Фото: Министр энергетики Денис Шмыгаль (facebook.com dshmyhal)

Следующая зима станет решающей битвой для украинской энергетики. Чтобы выдержать удары РФ, Украина меняет саму архитектуру энергосистемы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Дениса Шмыгаля на конференции для Forbes Украина.

Читайте также: "Зеленый свет" для общин: Шмыгаль раскрыл план децентрализации энергосистемы Украины

По словам министра, энергетика стала одним из центральных театров войны. Россия применяет стратегию истощения - стремится заставить противника тратить больше ресурсов, чем тратит сама, пользуясь уязвимостями.

"Сегодня мы проходим чрезвычайный кризис. Следующая зима станет решающей битвой. Россияне будут пытаться отрезать нас от ядерной генерации. И это нужно учесть", - сказал Шмыгаль.

Стратегия "энергетических сот"

Ключевым изменением Шмыгаль назвал переход от энергосистемы вокруг крупных центров к многоуровневой структуре.

Этот подход он назвал логикой "энергетических сот": если система состоит из многих взаимосвязанных, но частично автономных элементов, удар по одному из них минимально влияет на всю конструкцию.

Систему планируют выстроить из четырех уровней:

  • государственный - устойчивая сеть с магистральными линиями и мощными установками атомной, гидро- и тепловой генерации;
  • региональный - каждая область будет иметь собственный план энергетической устойчивости: балансировочные мощности, резервы, защита критической инфраструктуры и сценарии работы в условиях дефицита;
  • местный - больницы, водоканалы, теплокоммунэнерго и школы получат локальную энергетическую автономность: когенерацию, газовые установки, генераторы;
  • домохозяйства - предприятия, ТРЦ, ОСМД и энергетические кооперативы должны стать частью энергосистемы: производить, хранить, балансировать и отдавать энергию в сеть.

Баланс между берегами Днепра

Шмыгаль отметил, что украинская энергосистема разделена рекой Днепр на две непропорциональные зоны - Правобережье (западная часть страны) и Левобережье (восточная часть страны).

Большая часть генерации сосредоточена на правом берегу.

Поэтому Кабмин утвердил постановления о конкурсах на новую генерацию - их объявят в течение трех месяцев, а общий объем мощностей составит 1,4 ГВт.

"Левый берег - для нас приоритет, и мы должны сделать его самодостаточным, чтобы не передавать большие объемы электроэнергии между зонами", - сказал министр.

По его словам, скоординировать "энергетические соты" поможет цифровизация - управление системой на всех уровнях, от счетчика до атомной генерации.

Ранее РБК-Украина сообщало, что весной Украина начала подготовку к зиме: по базовому сценарию к началу отопительного сезона в газовых хранилищах планируют накопить 14,6 млрд куб. м газа.

Шмыгаль тогда отмечал, что враг целенаправленно атакует газовую инфраструктуру.

СНБО также утвердил планы энергоустойчивости для всех областных городов с учетом подготовки к осенне-зимнему периоду 2026/2027 в условиях постоянных угроз для энергетики и критической инфраструктуры.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Денис Шмыгаль