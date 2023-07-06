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Наступна зима буде не менш складною, ніж попередня, - Міненерго

Фото: зима в України буде складною з точки зору енергопостачання (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Енергетичні об’єкти України залишаються пріоритетними цілями для російських ракетних ударів. Тому наступна зима також буде складною.

Про це заявив заступник міністра енергетики України Фарід Сафаров, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міненерго.

"Очевидно, наступна зима буде не менш складною, ніж попередня, оскільки енергетика залишається однією з ключових цілей ворога", - сказав він.

Прогнози на зиму

Нагадаємо, з жовтня минулого року почалися багатогодинні відключення електроенергії в Україні через ракетні обстріли росіянами енергетичної інфраструктури. Приблизно з 10 лютого відключення припинилися.

Директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко в інтерв'ю РБК-Україна заявив, що потужності в енергосистемі України замало і промисловим підприємствам вже урізали ліміти. Відключення світла для побутових споживачів можливі у літній пік споживання у липні-серпні.

Далі все залежатиме від того, як розвиватимуться події, проте Харченко вважає, що восени відновляться атаки на енергетичну інфраструктуру.

Зазначимо, за прогнозом НБУ, суттєвих дефіцитів електроенергії надалі не очікується, за винятком локальних і ситуативних дефіцитів у другому півріччі 2023 року.

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відключеня світлаЕлектроенергія