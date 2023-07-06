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Следующая зима будет не менее сложной, чем предыдущая - Минэнерго

Фото: зима у Украины будет сложной с точки зрения энергоснабжения (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Энергетические объекты Украины остаются приоритетными целями для российских ракетных ударов. Поэтому следующая зима тоже будет сложной.

Об этом заявил заместитель министра энергетики Украины Фарид Сафаров, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минэнерго .

"Очевидно, следующая зима будет не менее сложной, чем предыдущая, поскольку энергетика остается одной из ключевых целей врага", - сказал он.

Прогнозы на зиму

Напомним, с октября прошлого года начались многочасовые отключения электроэнергии в Украине из-за ракетных обстрелов россиянами энергетической инфраструктуры. Приблизительно с 10 февраля отключения прекратились.

Директор Центра исследований энергетики Александр Харченко в интервью РБК-Украина заявил, что мощности в энергосистеме Украины мало и промышленным предприятиям уже урезали лимиты. Отключения света для бытовых потребителей возможны в летний пик потребления в июле-августе.

Дальше все будет зависеть от того, как будут развиваться события, однако Харченко считает, что осенью возобновятся атаки на энергетическую инфраструктуру.

Отметим, по прогнозу НБУ, существенных дефицитов электроэнергии в дальнейшем не ожидается, за исключением локальных и ситуативных дефицитов во втором полугодии 2023 года.

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