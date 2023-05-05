ua ru
Пт, 05 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Чи можливий дефіцит електроенергії в Україні: НБУ значно покращив прогноз до кінця року

Новость на русском →
Україна, П'ятниця 05 травня 2023 13:20
Чи можливий дефіцит електроенергії в Україні: НБУ значно покращив прогноз до кінця року Фото: дефіцит електроенергії буде ситуативним (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Базовий сценарій НБУ припускає відчутне зменшення безпекових ризиків в Україні із початку 2024 року. За реалізації припущень про безпекову ситуацію суттєвих дефіцитів електроенергії надалі не передбачається, за винятком локальних та ситуативних дефіцитів у другому півріччі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Інфляційний звіт" Національного банку України (квітень 2023 року).

"Успішне відновлення енергосистеми України дало НБУ змогу переглянути припущення щодо її майбутнього стану та суттєво зменшити оцінки дефіциту електроенергії", - йдеться в огляді.

Чи можливий дефіцит електроенергії в Україні: НБУ значно покращив прогноз до кінця року

За оцінками НБУ, дефіциту в ІІ кварталі не очікується, проте вірогідним є його відновлення з ІІІ кварталу 2023 року до І кварталу 2024 року. Так, у літні місяці очікується проведення планових ремонтів на більшості блоків атомної генерації. Обсяги гідрогенерації також зменшаться зі зниженням рівня води, що може послабити маневреність енергосистеми. Натомість збільшиться попит, зокрема через спекотну погоду.

"У результаті загальних обсягів генерації може бути недостатньо для покриття потреб пікового споживання. Втім, дефіцити будуть переважно локальними та в пікові години споживання, а загальний час відсутності електроенергії буде значно меншим, ніж взимку 2022/23 років", - йдеться в огляді.

У макропрогнозі НБУ припускається дефіцит близько 3-5% впродовж ІІІ-IV кварталів 2023 року та у І кварталі 2024 року.

Нагадаємо, на початку року НБУ прогнозував дефіцит електроенергії у першому кварталі на рівні 27%, але по факту він був на рівні 15%, і з другої половини лютого нестачі електроенергії не спостерігається.

Читайте РБК-Україна в Google News
Національний банк України Електроенергія
NEWS
Знищено 620 окупантів, 16 артсистем та 17 БПЛА: нові втрати ворога від Генштабу
Знищено 620 окупантів, 16 артсистем та 17 БПЛА: нові втрати ворога від Генштабу
DAILY
Як Захід повірив у перемогу України. Інсайди про поставки зброї та переговори зі США і Європою
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Як Захід повірив у перемогу України. Інсайди про поставки зброї та переговори зі США і Європою