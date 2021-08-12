Наступление талибов: боевики захватили Герат - третий по величине город Афганистана

Как сообщил изданию сотрудник сил безопасности Афганистана, правительственные войска отступили из Герата. По его словам, талибы захватили штаб-квартиру полиции и ряд административных зданий, установив над городом контроль.

В соцсетях появились видео, на которых утверждается, что талибы вошли в Герат. На кадрах показаны бронеавтомобили, в том числе американского производства, на которых по улицам города передвигаются боевики.

Захваченный Герат стал столицей 11 провинции Афганистана, которая перешла под контроль талибов за последние дни.