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Наступ талібів: бойовики захопили Герат - третє за величиною місто Афганістану

Автор: Дмитрий Кузнецов

Бойовики руху "Талібан" захопили Герат - третє за величиною місто Афганістану. Це столиця 11 провінції країни, що перейшла під контроль талібів за останні дні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство AFP.

Як повідомив виданню співробітник сил безпеки Афганістану, урядові війська відступили з Герата. За його словами, таліби захопили штаб-квартиру поліції і ряд адміністративних будівель, встановивши над містом контроль.

У соцмережах з'явилися відео, на яких стверджується, що таліби увійшли в Герат. На кадрах Показані бронеавтомобілі, в тому числі американського виробництва, на яких вулицями міста пересуваються бойовики.

Захоплений Герат став столицею 11 провінції Афганістану, яка перейшла під контроль талібів за останні дні.

Нагадаємо, сьогодні, 12 серпня, таліби захопили Кандагар - столицю однойменної провінції на півдні Афганістані і друге за чисельністю населення місто країни.

Раніше повідомлялося, що бойовики руху "Талібан" захопили ще три столиці провінції в Афганістані і контролюють 9 з 34 адміністративних центрів країни.

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