Наступ талібів: бойовики захопили Герат - третє за величиною місто Афганістану

Як повідомив виданню співробітник сил безпеки Афганістану, урядові війська відступили з Герата. За його словами, таліби захопили штаб-квартиру поліції і ряд адміністративних будівель, встановивши над містом контроль.

У соцмережах з'явилися відео, на яких стверджується, що таліби увійшли в Герат. На кадрах Показані бронеавтомобілі, в тому числі американського виробництва, на яких вулицями міста пересуваються бойовики.

Захоплений Герат став столицею 11 провінції Афганістану, яка перейшла під контроль талібів за останні дні.