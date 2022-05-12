UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Наступление на Славянск остановилось. Враг пополняет потери и ведет разведку

Фото: оккупанты приостановили наступление на Славянск (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Российские войска приостановили наступление на Славянск Донецкой области. Оккупанты активизировали разведку и пополняют потери в живой силе и технике.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генштаба Вооруженных сил Украины.

"На Славянском направлении враг активных действий не предпринимал", - говорится в сводке.

Отмечается, что противник сосредоточил основные усилия на пополнении запасов и техники. Кроме того, оккупанты проводят активную воздушную разведку с помощью беспилотников типа "Орлан-10".

При этом российские войска не прекращают обстрелы населенных пунктов вдоль всей линии фронта на Донбассе. На Донецком направлении оккупанты применяются минометы, ствольную артиллерию, реактивные системы залпового огня и авиацию. Противник стремится разрушить оборонительные сооружения ВСУ.

Напомним, последние несколько дней Славянск постоянно подвергается обстрелам со стороны оккупантов. Артиллерийские и ракетные удары не прекращались даже 9 мая. В этот день противник открывал огонь по центру города.

Отметим, 11 мая оккупанты нанесли ракетные удары по двум микрорайонам Славянска.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ДонбассГенштаб ВСУВойна в УкраинеСлавянск