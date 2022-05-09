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Войска РФ обстреляли центр Славянска, - мэр

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Славянск, Понедельник 09 мая 2022 14:07
Войска РФ обстреляли центр Славянска, - мэр Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

В понедельник, 9 мая, российские войска обстреляли центр Славянска, Донецкой области. О результатах обстрела пока неизвестно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Славянска Вадима Ляха.

"Поздравление с 9 мая от "братьев". Прилет в центральную часть Славянска. Степень повреждения сейчас выясняем", - рассказал городской глава.

Лях призвал местное население не игнорировать сигналы воздушной тревоги и не публиковать в соцсетях видео или фото обстрелов.

Напомним, что Славянск постоянно поддается обстрелам со стороны российских войск. Так 4 мая оккупанты под утро обстреляли Славянск Донецкой области. В результате повреждены школа и многоэтажка.

Также под Славянском захватчики повредили мост, который пересекает реку Северский Донец.

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