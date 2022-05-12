Наступ на Слов'янськ зупинився. Ворог поповнює втрати і веде розвідку

Російські війська призупинили наступ на Слов'янськ Донецької області. Окупанти активізували розвідку і поповнюють втрати в живій силі і техніці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Генштабу Збройних сил України.

"На Слов'янському напрямку ворог активних дій не робив", - йдеться у зведенні.

Відзначається, що противник зосередив основні зусилля на поповненні запасів і техніки. Крім того, окупанти проводять активну повітряну розвідку за допомогою безпілотників типу "Орлан-10".

При цьому російські війська не припиняють обстріли населених пунктів уздовж всієї лінії фронту на Донбасі. На Донецькому напрямку окупанти застосовують міномети, ствольну артилерію, реактивні системи залпового вогню та авіацію. Противник прагне зруйнувати оборонні споруди ЗСУ.