ru ua
Ср, 11 мая News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Два микрорайона Славянска подверглись ракетным ударам оккупантов

Новина українською →
Донецкая область, Среда 11 мая 2022 09:02
Два микрорайона Славянска подверглись ракетным ударам оккупантов Фото: два микрорайона Славянска подверглись ракетным ударам оккупантов (nationalinterest)
Автор: Мария Кучерявец

Сегодня, 11 мая российские войска нанесли ракетные удары по двум микрорайонам Славянска Донецкой области. Жертв нет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение мэра Славянска Вадима Ляха.

"Утро 11 мая в Славянске выдалось холодным и недобрым. ￼Враг нанес ракетные удары по двум микрорайонам города. К счастью, обошлось без жертв. Степень разрушений уточняем", - сказал он.

Городской голова также призвал граждан не выставлять в сети кадры из результатов вражеских обстрелов.

"Соблюдайте спокойствие. Не выставляйте видео и фото результатов обстрелов", - добавил Лях.

Напомним, что в понедельник, 9 мая, российские войска обстреляли центр Славянска.

Отметим, что Славянск постоянно подвергается обстрелам со стороны российских войск. Так, 4 мая оккупанты под утро обстреляли Славянск Донецкой области. В результате повреждена школа и многоэтажка.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Славянск ракетный удар
NEWS
"Хорошая мина при плохой игре": ОП против альтернативы членства Украины в ЕС
"Хорошая мина при плохой игре": ОП против альтернативы членства Украины в ЕС
DAILY
Личная ошибка Путина и новейшие криворожане. Чем живет сейчас родина Зеленского
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Личная ошибка Путина и новейшие криворожане. Чем живет сейчас родина Зеленского