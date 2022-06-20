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Наступление РФ на Харьков может начаться на этой неделе: Арестович рекомендует вывезти детей

Фото: Алексей Арестович, советник главы Офиса президента (скрин из видео)
Автор: Артур Родивилов

Жителям Харькова нужно быть готовыми к обстрелам города со стороны РФ в ближайшую неделю и по возможности вывезти детей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника главы Офиса президента Алексея Арестовича в эфире "Фейгин LIVE".

По его мнению, попытки создать проблемы Харькову связаны, в том числе с наступлением ВСУ на Херсон. Арестович не исключает, что обстрелы города могут затянуться.

"Группировка, которая на юге Белгородской области, не исключено, что она придет в движение на этой неделе и будет направлена дополнительно в сторону Харькова. Точно не знаем, но исключать нельзя. Потому что она достигла стадии операционной готовности", - заявил он.

Он отметил, что для оккупантов обеспечить снабжение в Херсон достаточно сложнее, чем в Харьков. Советник главы ОП призвал харьковчан не игнорировать сигналы воздушной тревоги, беречь детей, а лучше вывезти их из города.

"Поэтому президент и сказал, что могут быть сложности в районе Харькова для нас. Битва может быть за Харьков. Я уверен, что Харьков им не взять. Они наверное даже пытаться не будут особо. Но огонь из артиллерии и ракетные войска будут вести. Это крайне опасно для мирных жителей", - заявил советник главы ОП.

Также он сообщил, что вражеская группировка, которая находится на участке от Изюма до Попасной, пришла сегодня в движение.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российское командование не прекращает попытки захвата восточной части Украины. Оккупанты планируют снова наступать на Харьков и уничтожить Славянск.

Ранее в МВД заявили, что Харьков сильно пострадал от обстрелов российских оккупантов, враг продолжает свои атаки. Российские оккупанты мечтают удержать направление и продолжать активные боевые действия.

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Харьков