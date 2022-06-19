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Россияне пытаются приблизиться к Харькову, чтобы сделать его прифронтовым, - МВД

Новина українською →
Украина, Воскресенье 19 июня 2022 17:51
Россияне пытаются приблизиться к Харькову, чтобы сделать его прифронтовым, - МВД Фото: Вадим Денисенко, советник главы МВД Украины (investigator)
Автор: Евгений Прокопенко

Харьков сильно пострадал от обстрелов российских оккупантов, враг продолжает свои атаки. Российские оккупанты мечтают удержать направление и продолжать активные боевые действия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова советника главы МВД Украины Вадима Денисенко в эфире национального телемарафона.

"Сложная ситуация на севере Харьковской области. Россияне пытаются приблизиться к Харькову, снова превращать его в прифронтовой город и осуществлять обстрелы гражданской инфраструктуры и населения", - рассказал Денисенко.

Он дадав. что ситуация на фронте очень сложная, особенно на Северодонецком направлении.

По его словам, ВСУ удается контролировать оборону на всех направлениях и не давать врагу продвигаться. Сейчас можно утверждать то, что враг не имеет успеха ни на одном из приоритетных для него направлений.

Ночью россияне уже в который раз пытались выйти на трассу Бахмут - Лисичанск, но ВСУ удалось отбить вражескую атаку. В самом Северодонецке у россиян особых прорывов также нет.

Напомним, враг ежедневно обстреливает Харьков из артиллерии, бывают и ракетные удары.

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