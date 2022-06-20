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Наступ РФ на Харків може початися цього тижня: Арестович рекомендує вивезти дітей

Фото: Олексій Арестович, радник глави Офісу президента (скрін з відео)
Автор: Артур Родивилов

Жителям Харкова потрібно бути готовими до обстрілу міста з боку РФ в найближчий тиждень і по можливості вивезти дітей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника глави Офісу президента Олексія Арестовича в ефірі "Фейгін LIVE".

На його думку, спроби створити проблеми Харкову пов'язані, в тому числі з наступом ЗСУ на Херсон. Арестович не виключає, що обстріли міста можуть затягнутися.

"Угруповання, яке на півдні Бєлгородської області, не виключено, що воно прийде в рух на цьому тижні і буде направлене додатково в бік Харкова. Точно не знаємо, але виключати не можна.Бо вона досягла стадії операційної готовності", - заявив він.

Він зазначив, що для окупантів забезпечити постачання до Херсона досить складніше, ніж до Харкова. Радник глави ОП закликав харків'ян не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, берегти дітей, а краще вивезти їх з міста.

"Тому президент і сказав, що можуть бути складнощі в районі Харкова для нас. Битва може бути за Харків. Я впевнений, що Харків їм не взяти. Вони напевно навіть намагатися не будуть особливо. Але вогонь з артилерії і ракетні війська будуть вести. Це вкрай небезпечно для мирних жителів", - заявив радник глави ОП.

Також він повідомив, що вороже угруповання, яке знаходиться на ділянці від Ізюма до Попасної, прийшло сьогодні в рух.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що російське командування не припиняє спроби захоплення східної частини України. Окупанти планують знову наступати на Харків і знищити Слов'янськ.

Раніше у МВС заявили, що Харків сильно постраждав від обстрілів російських окупантів, ворог продовжує свої атаки. Російські окупанти мріють утримати напрямок і продовжувати активні бойові дії.

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Харків