Наступление на Донбассе велось с применением танков и ДРГ, - штаб

Иллюстративное фото (mil.gov.ua)

В штабе уточнили, какое оружие применили боевики

Боевики вели сегодняшнее наступление на Донбассе с применением танков и диверсионно-разведывательных групп. Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба операции Объединенных сил в Facebook.

По уточненной информации, боевики обстреляли полиции в районе населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Попасная и Хутор Вольный с использованием запрещенного минского соглашениями вооружения.

Боевики применяли ствольную артиллерию калибра 152 мм и калибра 122 мм, выпустили 164 мины из минометов калибра 120 мм и 44 мины из 82-мм минометов, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

"Кроме того, в районе Новотошковского оккупанты совершили 56 выстрелов по нашим позициям из вооружения танка. Также в районе боестолкновения штурмовые действия вели диверсионно-разведывательные группы противника", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее секретарь СНБО Алексей Данилов оценил риски срыва нормандской встречи из-за обострения на Донбассе. По его словам, есть силы, которые не заинтересованы в проведении нормандской встречи, и они делают определенного рода провокации.