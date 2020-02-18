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Наступ на Донбасі вівся із застосуванням танків і ДРГ, - штаб

Новини » Надзвичайні події     18.02.2020 - 14:16
Наступ на Донбасі вівся із застосуванням танків і ДРГ, - штаб
Ілюстративне фото (mil.gov.ua)

У штабі уточнили, яку зброю застосували бойовики

Бойовики вели сьогоднішній наступ на Донбасі із застосуванням танків та диверсійно-розвідувальних груп. Про це йдеться в повідомленні прес-центру штабу операції Об'єднаних сил у Facebook.

За уточненою інформацією, бойовики обстріляли поліції в районі населених пунктів Новотошківське, Оріхове, Кримське, Попасна та Хутір Вільний з використанням забороненого мінськими угодами озброєння.

Бойовики застосовували ствольну артилерію калібру 152 мм та калібру 122 мм, випустили 164 міни з мінометів калібру 120 мм та 44 міни з 82-мм мінометів, гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів.

"Крім того, в районі Новотошківського окупанти здійснили 56 пострілів по наших позиціях з озброєння танка. Також в районі зіткнення штурмові дії вели диверсійно-розвідувальні групи противника", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше секретар РНБО Олексій Данилов оцінив ризики зриву нормандської зустрічі через загострення на Донбасі. За його словами, є сили, які не зацікавлені в проведенні нормандської зустрічі, і вони роблять певного роду провокації.

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