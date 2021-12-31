"Наступит время атаки": Саакашвили сделал заявление после возвращения из госпиталя в тюрьму

Михаил Саакашвили прокомментировал возвращение в тюрьму Рустави. Накануне его вывезли из военного госпиталя.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост Саакашвили в Facebook.
Он заявил, что сейчас для него важно восстановиться и подготовиться к "атаке" после "реабилитации".
"Что бы они не делали, я их совсем не боюсь. Наоборот, растет моя радость в борьбе и вера в победу. Не беспокойся обо мне! Теперь главное единство и подготовка к решительной атаке. Скоро наступит время этой атаки. Что касается меня, то я скоро восстанавливаю козыри, полученные от "реабилитации", - написал он.
Отметим, недавно адвокат экс-президента Грузии Михаила Саакашвили заявил о его угоне. По его словам, он исчез из Горийской больницы.
Напомним, в сентябре 2021 года Саакашвили рассказал о намерении приехать в Грузию 2 октября, в день местных выборов. Утром 1 октября политик сообщил о возвращении в страну. В этот же день Саакашвили был задержан и арестован. Он объявил голодовку.
19 ноября группа медицинских экспертов, сформированная под эгидой омбудсмена Грузии, заявила, что из-за длительной голодовки у Саакашвили развилось опасное неврологическое расстройство. Но вскоре он прекратил голодовку.
Стоит отметить, что ранее Саакашвили уже пытались перевести из военного госпиталя, но ему стало плохо.