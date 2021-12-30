ru ua
Чт, 30 декабря News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Саакашвили против воли перевезли в тюрьму из госпиталя, - омбудсмен

Новина українською →
Киев, Четверг 30 декабря 2021 11:24
Саакашвили против воли перевезли в тюрьму из госпиталя, - омбудсмен Фото: Михаил Саакашвили, экс-президент Грузии (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Больного Михаила Саакашвили сегодня ночью перевезли из военного госпиталя в тюрьму в Рустави. Это произошло против его воли.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост омбудсмена Людмилу Денисову в Facebook.

"Поражает цинизм, каким образом это было сделано. Больного Михеила против воли вывезли ночью без предупреждения адвокатов", - написала она.

По словам омбудсмена, состояние Саакашвили критическое и вызывает беспокойство.

"После трех гипертонических кризов он чувствует себя крайне тяжело, несколько дней до этого не поднимался с постели. В полном объеме нужной медицинской помощи ему так и не был оказан и не назначен новый врач, а решение по стратегии лечения принималось медиками разных профилей", - рассказала Денисова.

Она отметила, что перевозка в таком состоянии Саакашвили обратно в тюрьму является нарушением статьи 22 Минимальных стандартных правил обращения с заключенными, положения которой обязывает больных заключенных, нуждающихся в услугах специалиста, переводить в особые заведения или же в гражданские больницы.

"Такие действия грузинских властей расцениваю как пытку и способ лишения гражданина Украины Михеила Саакашвили права на жизнь, что является нарушением статей 6, 7, 9, 14, 18 Международного пакта о гражданских и политических правах, который ратифицирован Грузией в 2002 году", - отметила Денисова.

Отметим, недавно адвокат экс-президента Грузии Михаила Саакашвили заявил о его угоне. По его словам, он исчез из Горийской больницы.

Напомним, в сентябре 2021 года Саакашвили рассказал о намерении приехать в Грузию 2 октября, в день местных выборов. Утром 1 октября политик сообщил о возвращении в страну. В этот же день Саакашвили был задержан и арестован. Он объявил голодовку.

19 ноября группа медицинских экспертов, сформированная под эгидой омбудсмена Грузии, заявила, что из-за длительной голодовки у Саакашвили развилось опасное неврологическое расстройство. Но вскоре он прекратил голодовку.

Стоит отметить, что ранее Саакашвили уже пытались перевести из военного госпиталя, но ему стало плохо.

Читайте РБК-Украина в Google News
Михаил Саакашвили Грузия Денисова
NEWS
Зеленский созывает на сегодня СНБО: что известно
Зеленский созывает на сегодня СНБО: что известно
DAILY
Право на защиту. Когда и для кого в Украине легализируют огнестрельное оружие
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Право на защиту. Когда и для кого в Украине легализируют огнестрельное оружие