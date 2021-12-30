Саакашвили против воли перевезли в тюрьму из госпиталя, - омбудсмен
Больного Михаила Саакашвили сегодня ночью перевезли из военного госпиталя в тюрьму в Рустави. Это произошло против его воли.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост омбудсмена Людмилу Денисову в Facebook.
"Поражает цинизм, каким образом это было сделано. Больного Михеила против воли вывезли ночью без предупреждения адвокатов", - написала она.
По словам омбудсмена, состояние Саакашвили критическое и вызывает беспокойство.
"После трех гипертонических кризов он чувствует себя крайне тяжело, несколько дней до этого не поднимался с постели. В полном объеме нужной медицинской помощи ему так и не был оказан и не назначен новый врач, а решение по стратегии лечения принималось медиками разных профилей", - рассказала Денисова.
Она отметила, что перевозка в таком состоянии Саакашвили обратно в тюрьму является нарушением статьи 22 Минимальных стандартных правил обращения с заключенными, положения которой обязывает больных заключенных, нуждающихся в услугах специалиста, переводить в особые заведения или же в гражданские больницы.
"Такие действия грузинских властей расцениваю как пытку и способ лишения гражданина Украины Михеила Саакашвили права на жизнь, что является нарушением статей 6, 7, 9, 14, 18 Международного пакта о гражданских и политических правах, который ратифицирован Грузией в 2002 году", - отметила Денисова.
Отметим, недавно адвокат экс-президента Грузии Михаила Саакашвили заявил о его угоне. По его словам, он исчез из Горийской больницы.
Напомним, в сентябре 2021 года Саакашвили рассказал о намерении приехать в Грузию 2 октября, в день местных выборов. Утром 1 октября политик сообщил о возвращении в страну. В этот же день Саакашвили был задержан и арестован. Он объявил голодовку.
19 ноября группа медицинских экспертов, сформированная под эгидой омбудсмена Грузии, заявила, что из-за длительной голодовки у Саакашвили развилось опасное неврологическое расстройство. Но вскоре он прекратил голодовку.
Стоит отметить, что ранее Саакашвили уже пытались перевести из военного госпиталя, но ему стало плохо.