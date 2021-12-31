"Наступит время атаки": Саакашвили сделал заявление после возвращения из госпиталя в тюрьму

Михаил Саакашвили прокомментировал возвращение в тюрьму Рустави. Накануне его вывезли из военного госпиталя.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост Саакашвили в Facebook.

Он заявил, что сейчас для него важно восстановиться и подготовиться к "атаке" после "реабилитации". "Что бы они не делали, я их совсем не боюсь. Наоборот, растет моя радость в борьбе и вера в победу. Не беспокойся обо мне! Теперь главное единство и подготовка к решительной атаке. Скоро наступит время этой атаки. Что касается меня, то я скоро восстанавливаю козыри, полученные от "реабилитации", - написал он.