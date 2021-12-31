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"Настане час атаки": Саакашвілі зробив заяву після повернення з госпіталю до в'язниці

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Грузія, П'ятниця 31 грудня 2021 02:39
"Настане час атаки": Саакашвілі зробив заяву після повернення з госпіталю до в'язниці Фото: Михайло Саакашвілі, екс-президент Грузії (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Артур Родивилов

Михайло Саакашвілі прокоментував повернення до в'язниці Руставі. Напередодні його вивезли з військового госпіталю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост Саакашвілі в Facebook.

Він заявив, що зараз для нього важливо відновитися і підготуватися до "атаки" після "реабілітації".

"Що б вони не робили, я їх зовсім не боюся. Навпаки, зростає моя радість в боротьбі і віра в перемогу. Не турбуйся про мене! Тепер головна єдність і підготовка до рішучої атаки. Скоро настане час цієї атаки. Що стосується мене, то я скоро відновлюю козирі, отримані від "реабілітації", - написав він.

Зазначимо, нещодавно адвокат екс-президента Грузії Михайла Саакашвілі заявив про його викрадення. За його словами, він зник з Горійської лікарні.

Нагадаємо, у вересні 2021 року Саакашвілі розповів про намір приїхати до Грузії 2 жовтня, в день місцевих виборів. Вранці 1 жовтня політик повідомив про повернення в країну. В цей же день Саакашвілі був затриманий і заарештований. Він оголосив голодування.

19 листопада група медичних експертів, сформована під егідою омбудсмена Грузії, заявила, що через тривале голодування у Саакашвілі розвинулося небезпечне неврологічний розлад. Але незабаром він припинив голодування.

Варто відзначити, що раніше Саакашвілі вже намагалися перевести з військового госпіталю, але йому стало погано.

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