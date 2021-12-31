"Настане час атаки": Саакашвілі зробив заяву після повернення з госпіталю до в'язниці

Михайло Саакашвілі прокоментував повернення до в'язниці Руставі. Напередодні його вивезли з військового госпіталю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост Саакашвілі в Facebook.

Він заявив, що зараз для нього важливо відновитися і підготуватися до "атаки" після "реабілітації". "Що б вони не робили, я їх зовсім не боюся. Навпаки, зростає моя радість в боротьбі і віра в перемогу. Не турбуйся про мене! Тепер головна єдність і підготовка до рішучої атаки. Скоро настане час цієї атаки. Що стосується мене, то я скоро відновлюю козирі, отримані від "реабілітації", - написав він.