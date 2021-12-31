"Настане час атаки": Саакашвілі зробив заяву після повернення з госпіталю до в'язниці
Михайло Саакашвілі прокоментував повернення до в'язниці Руставі. Напередодні його вивезли з військового госпіталю.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост Саакашвілі в Facebook.
Він заявив, що зараз для нього важливо відновитися і підготуватися до "атаки" після "реабілітації".
"Що б вони не робили, я їх зовсім не боюся. Навпаки, зростає моя радість в боротьбі і віра в перемогу. Не турбуйся про мене! Тепер головна єдність і підготовка до рішучої атаки. Скоро настане час цієї атаки. Що стосується мене, то я скоро відновлюю козирі, отримані від "реабілітації", - написав він.
Зазначимо, нещодавно адвокат екс-президента Грузії Михайла Саакашвілі заявив про його викрадення. За його словами, він зник з Горійської лікарні.
Нагадаємо, у вересні 2021 року Саакашвілі розповів про намір приїхати до Грузії 2 жовтня, в день місцевих виборів. Вранці 1 жовтня політик повідомив про повернення в країну. В цей же день Саакашвілі був затриманий і заарештований. Він оголосив голодування.
19 листопада група медичних експертів, сформована під егідою омбудсмена Грузії, заявила, що через тривале голодування у Саакашвілі розвинулося небезпечне неврологічний розлад. Але незабаром він припинив голодування.
Варто відзначити, що раніше Саакашвілі вже намагалися перевести з військового госпіталю, але йому стало погано.