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Зеленский: наступит день, когда украинские военные будут только миротворцами

Новости » Политика    29.05.2019 - 10:14
Зеленский: наступит день, когда украинские военные будут только миротворцами
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Президент поздравил украинские миротворческие миссий с Международным днем миротворца

Президент Владимир Зеленский выразил надежду, что наступит день, когда украинские военные снова будут выполнять только миротворческие миссии. Об этом он написал в Facebook.

Зеленский поздравил сегодня украинские миротворческие миссий с Международным днем миротворца.

"За годы независимости украинские военные приняли участие во всех важных миссиях по установлению мира. Опыт многих наших миротворцев стал самым важным в то время, когда пришлось защищать мир в собственной стране. Мы помним тех сыновей и дочерей Украины, которые погибли, спасая мирное население в своей стране и за рубежом. Украина всегда стремилась к миру и безопасности для своего народа и всех народов планеты", - написал он.

Зеленский: наступит день, когда украинские военные будут только миротворцамиНапомним, 27 мая Зеленский совершил первую рабочую поездку в Луганскую область, где осмотрел позиции военных в Станице Луганской и Счастье. Он отметил необходимость улучшения бытовых условий военных.

Ранее Зеленский с канцлером Германии Ангелой Меркель обсудили нормандский формат. Они обсудили реализацию Минских соглашений и двустороннее сотрудничество между Германией и Украиной, а также внутренние события в Украине, включая ситуацию на Донбассе.

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