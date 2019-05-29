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Зеленський: настане день, коли українські військові будуть лише миротворцями

Новини » Політика    29.05.2019 - 10:14
Зеленський: настане день, коли українські військові будуть лише миротворцями
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Президент привітав українських миротворчих місій з Міжнародним днем миротворця

Президент Володимир Зеленський висловив надію, що настане день, коли українські військові знову виконуватимуть лише миротворчі місії. Про це він написав в Facebook.

Зеленський привітав сьогодні українських миротворчих місій з Міжнародним днем миротворця.

"За роки незалежності українські військові взяли участь у всіх важливих місіях із встановлення миру. Досвід багатьох наших миротворців став надважливим у той час, коли довелося захищати мир у власній країні. Ми пам’ятаємо тих синів і дочок України, які загинули, рятуючи мирне населення у своїй державі та за кордоном. Україна завжди прагнула миру та безпеки для свого народу й усіх народів планети", - написав він.

Зеленський: настане день, коли українські військові будуть лише миротворцямиНагадаємо, 27 травня Зеленський здійснив першу робочу поїздку в Луганську область, де оглянув позиції військових у Станиці Луганській і Щасті. Він відзначив необхідність покращення побутових умов військових.

Раніше Зеленський з канцлером Німеччини Ангелою Меркель обговорили нормандський формат. Вони обговорили реалізацію Мінських угод та двостороннє співробітництво між Німеччиною та Україною, а також внутрішні події в Україні, включаючи ситуацію на Донбасі. 

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