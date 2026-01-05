Наступати в лоб не виходить: РФ намагається обійти Покровську агломерацію

Спроба обходу агломерації

Як зазначили в 7 корпусі ДШВ, росіяни нарощують тиск на Покровську агломерацію з початку нового року.

Фото: ситуація в Покровській агломерації (deepstatemap.live)

"Через неможливість протиснутися лобовими атаками оборони українських військ у смузі відповідальності 7 корпусу ІІ ДШВ противник намагається діяти обхідними шляхами. Зокрема, намагається обійти агломерацію через Гришине та Родинське", - зазначили військові.

Останні кілька діб росіяни безперервно штурмують у районі Гришиного. Для цього ворог задіяв живу силу та легку техніку. Такі вилазки росіяни проводять переважно вночі для мінімізації втрат.

Але українські захисники стримують ворога на підступах до Гришиного. За останні дві доби вони ліквідували понад 30 окупантів та вразили до 10 одиниць легкої техніки, йдеться про мототехніку та баггі.

У 7 корпусі ДШВ додали, що окремо росіяни намагаються діяти малими групами 6-8 осіб на північ від Покровська. За такими пересуваннями стежать Сили оборони, ворожих солдатів ліквідовують.

Ситуація в Мирнограді

Водночас, як додали військові, ситуація в Мирнограді залишається важкою. Українські захисники зосереджують зусилля на тому, щоб контролювати північну частину міста, стримувати ворога в центральній частині міста та не допускати прорив техніки з південного напрямку.

Росіяни намагаються закріпитися на східних околицях міста, але українські захисники контролюють ситуацію.

"7 корпус ДШВ продовжує утримувати визначені рубежі та знищувати противника під час спроб прориву чи обходу", - додали захисники.