RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Венесуэла Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Наступать в лоб не получается: РФ пытается обойти Покровскую агломерацию

Иллюстративное фото: россияне пытаются наступать в районе Покровска (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Российские оккупанты продолжают давление в районе Покровска. Теперь они пытаются обойти агломерацию, поскольку украинские защитники отбивают их лобовые атаки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на 7 корпус Десантно-штурмовых войск ВСУ в Telegram.

Попытка обхода агломерации

Как отметили в 7 корпусе ДШВ, россияне наращивают давление на Покровскую агломерацию с начала нового года. 

Фото: ситуация в Покровской агломерации (deepstatemap.live)

"Из-за невозможности протиснуться лобовыми атаками обороны украинских войск в полосе ответственности 7 корпуса ИИ ДШВ противник пытается действовать обходными путями. В частности, пытается обойти агломерацию через Гришино и Родинское", - отметили военные. 

Последние несколько суток россияне беспрерывно штурмуют в районе Гришино. Для этого враг задействовал живую силу и легкую технику. Такие вылазки россияне проводят преимущественно ночью для минимизации потерь. 

 

Но украинские защитники сдерживают врага на подступах к Гришино. За последние двое суток они ликвидировали более 30 оккупантов и поразили до 10 единиц легкой техники, речь о мототехнике и багги. 

В 7 корпусе ДШВ добавили, что отдельно россияне пытаются действовать малыми группами 6-8 человек к северу от Покровска. За такими передвижениями следят Силы обороны, вражеских солдат ликвидируют. 

Ситуация в Мирнограде

В то же время, как добавили военные, ситуация в Мирнограде остается тяжелой. Украинские защитники сосредотачивают усилия на том, чтобы контролировать северную часть города, сдерживать врага в центральной части города и не допускать прорыв техники с южного направления. 

Россияне пытаются закрепиться на восточных окрестностях города, но украинские защитники контролируют ситуацию. 

"7 корпус ДШВ продолжает удерживать определенные рубежи и уничтожать противника при попытках прорыва или обхода", - добавили защитники. 

Напомним, еще вчера, 4 января, Генштаб ВСУ сообщал о том, что на Покровском направлении самая сложная ситуация. В частности, там было зафиксировано самое большое количество вражеских штурмов.

Читайте РБК-Украина в Google News
Донецкая областьПокровскВойска РФВойна в Украине