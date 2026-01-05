Наступать в лоб не получается: РФ пытается обойти Покровскую агломерацию

Попытка обхода агломерации

Как отметили в 7 корпусе ДШВ, россияне наращивают давление на Покровскую агломерацию с начала нового года.

Фото: ситуация в Покровской агломерации (deepstatemap.live)

"Из-за невозможности протиснуться лобовыми атаками обороны украинских войск в полосе ответственности 7 корпуса ИИ ДШВ противник пытается действовать обходными путями. В частности, пытается обойти агломерацию через Гришино и Родинское", - отметили военные.

Последние несколько суток россияне беспрерывно штурмуют в районе Гришино. Для этого враг задействовал живую силу и легкую технику. Такие вылазки россияне проводят преимущественно ночью для минимизации потерь.

Но украинские защитники сдерживают врага на подступах к Гришино. За последние двое суток они ликвидировали более 30 оккупантов и поразили до 10 единиц легкой техники, речь о мототехнике и багги.

В 7 корпусе ДШВ добавили, что отдельно россияне пытаются действовать малыми группами 6-8 человек к северу от Покровска. За такими передвижениями следят Силы обороны, вражеских солдат ликвидируют.

Ситуация в Мирнограде

В то же время, как добавили военные, ситуация в Мирнограде остается тяжелой. Украинские защитники сосредотачивают усилия на том, чтобы контролировать северную часть города, сдерживать врага в центральной части города и не допускать прорыв техники с южного направления.

Россияне пытаются закрепиться на восточных окрестностях города, но украинские защитники контролируют ситуацию.

"7 корпус ДШВ продолжает удерживать определенные рубежи и уничтожать противника при попытках прорыва или обхода", - добавили защитники.