Наступ ЗСУ на півдні: Сирський розкрив ключові успіхи операції

"Ситуація на цій ділянці (у Південній операційній зоні – ред.) складна. Противник продовжує чинити тиск, активно застосовує для інфільтрації малі штурмові групи, використовує артилерію, безпілотні засоби, подекуди – бронетехніку", - заявив Сирський.

За його словами, попри це, українські воїни не лише тримають оборону а й успішно діють в наступальній операції.

Так, з кінця січня цього року на Олександрівському напрямку угруповання ДШВ та суміжні підрозділи відновили контроль над 400 квадратних кілометрів території та вісьмома населеними пунктами.

"Мав честь особисто відзначити військовослужбовців 82-ї та 95-ї десантно-штурмових бригад за мужність, витримку і професійність у бою", - додав головнокомандувач ЗСУ.