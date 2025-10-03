Наступ ЗСУ у Курській області: щонайменше 60 російських строковиків загинули

Ілюстративне фото: стало відомо скільки загинуло російських строковиків у Курській області (GettyImages)

Під час наступу ЗСУ в Курській області улітку та восени 2024 року загинули як щонайменше 60 російських строковиків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання "Важные истории".

Битва за Курську область Як пише видання, майже половина російських строковиків загинула впродовж перших семи днів після початку наступу ЗСУ 6 серпня 2024 року. За вересень, за підрахунками видання, загинули ще щонайменше 20 строковиків. Загинули призовники з 34 російських регіонів, у тому числі: по п’ять – із Краснодарського та Красноярського країв,

чотири – з Алтайського краю,

по троє – з Ямало-Ненецького автономного округу, Комі, Бурятії та Дагестану. Ще понад 60 строковиків можуть вважатися зниклими безвісти в Курській області.