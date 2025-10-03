Наступление ВСУ в Курской области: по меньшей мере 60 российских срочников погибли
Во время наступления ВСУ в Курской области летом и осенью 2024 года погибли как минимум 60 российских срочников.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание "Важные истории".
Битва за Курскую область
Как пишет издание, почти половина российских срочников погибла в течение первых семи дней после начала наступления ВСУ 6 августа 2024 года.
За сентябрь, по подсчетам издания, погибли еще по меньшей мере 20 срочников.
Погибли призывники из 34 российских регионов, в том числе:
- по пять - из Краснодарского и Красноярского краев,
- четыре - из Алтайского края,
- по трое - из Ямало-Ненецкого автономного округа, Коми, Бурятии и Дагестана.
Еще более 60 срочников могут считаться пропавшими без вести в Курской области.
Напомним, силы специальных операций ВСУ в августе уничтожили "Искандеры" 448-й ракетной бригады вооруженных сил России в Курской области.
А недавно бойцы одного из подразделений провели успешную спецоперацию вблизи границы с Россией, не позволив захватчикам укрепиться на новых позициях.