Наступ Росії: представник президента назвав можливі напрямки ударів

Росії не вдасться здійснити широкомасштабну наступальну операцію на всіх напрямках, як це було на початку війни. Наразі ворог зосередив усі сили на Луганському й Донецькому напрямках.
Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів представник президента у ВР, член парламентського комітету з національної безпеки, оборони і розвідки Федір Веніславський.
Як пояснив Веніславський, з початку війни кількість наших воїнів зросла щонайменше втричі. ЗСУ - потужна сила, якій вдалось зіпсувати плани ворога ще наприкінці лютого попри різницю в кількісному складі.
"Те, що вони зараз накопичать такі сили, які дозволять їм широкомасштабно наступати з усіх боків - практично неймовірно", - додав представник президента у Верховній раді.
Водночас російському диктатору Володимиру Путіну важливо продемонструвати хоч якісь досягнення у війні через відносно скорі президентські вибори в Росії. Голова Кремля бачить себе довічним "фюрером".
"Станом на сьогодні ми бачимо зосередження значних сил ворога на Луганському та Донецькому напрямках, там уже зараз йдуть найгарячіші бої – це район Авдіївки, Бахмута, Вугледара, Кремінної", - додав Веніславський.
Недооцінювати ворога не варто, оскільки він має досі дуже потужний ресурс. Представник президента у Верховній раді очікує, що початок наступальної операції росіян відбудеться протягом тижня - максимум двох.
"Основний удар, як я бачу на даний момент, буде в Донецькій та Луганській областях. Можливо, другий напрямок, який, на мою думку, буде відволікаючим – це буде Південь. І гіпотетичний напрямок – це може бути Північний схід, наприклад, Сумська область", - пояснив Веніславський.
Також представник президента у Верховній раді не виключає, що росіяни можуть здійснити якийсь відволікаючий маневр, як, наприклад - нагнати війська до кордонів Сумської та Чернігівської областей, однак наразі інформації такої немає.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, за словами міністра оборони України Олексія Резнікова, росіяни можуть розпочати наступ на південному сході.
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