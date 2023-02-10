Наступ Росії: представник президента назвав можливі напрямки ударів

Як пояснив Веніславський, з початку війни кількість наших воїнів зросла щонайменше втричі. ЗСУ - потужна сила, якій вдалось зіпсувати плани ворога ще наприкінці лютого попри різницю в кількісному складі.

"Те, що вони зараз накопичать такі сили, які дозволять їм широкомасштабно наступати з усіх боків - практично неймовірно", - додав представник президента у Верховній раді.

Водночас російському диктатору Володимиру Путіну важливо продемонструвати хоч якісь досягнення у війні через відносно скорі президентські вибори в Росії. Голова Кремля бачить себе довічним "фюрером".

"Станом на сьогодні ми бачимо зосередження значних сил ворога на Луганському та Донецькому напрямках, там уже зараз йдуть найгарячіші бої – це район Авдіївки, Бахмута, Вугледара, Кремінної", - додав Веніславський.

Недооцінювати ворога не варто, оскільки він має досі дуже потужний ресурс. Представник президента у Верховній раді очікує, що початок наступальної операції росіян відбудеться протягом тижня - максимум двох.

"Основний удар, як я бачу на даний момент, буде в Донецькій та Луганській областях. Можливо, другий напрямок, який, на мою думку, буде відволікаючим – це буде Південь. І гіпотетичний напрямок – це може бути Північний схід, наприклад, Сумська область", - пояснив Веніславський.

Також представник президента у Верховній раді не виключає, що росіяни можуть здійснити якийсь відволікаючий маневр, як, наприклад - нагнати війська до кордонів Сумської та Чернігівської областей, однак наразі інформації такої немає.