Наступление России: представитель президента назвал возможные направления ударов

Как пояснил Вениславский, с начала войны количество наших воинов выросло минимум втрое. ВСУ - мощная сила, которой удалось испортить планы врага еще в конце февраля, несмотря на разницу в количественном составе.

"То, что они сейчас накопят такие силы, которые позволят им широкомасштабно наступать со всех сторон - практически невероятно", - добавил представитель президента в Верховной раде.

В то же время российскому диктатору Владимиру Путину важно продемонстрировать хоть какие-то достижения в войне из-за относительно скорых президентских выборов в России. Глава Кремля видит себя пожизненным "фюрером".

"По состоянию на сегодня мы видим сосредоточение значительных сил врага на Луганском и Донецком направлениях, там уже сейчас идут самые горячие бои - это район Авдеевки, Бахмута, Угледара, Кременной", - добавил Вениславский.

Недооценивать врага не стоит, поскольку он имеет до сих пор очень мощный ресурс. Представитель президента в Верховной раде ожидает, что начало наступательной операции россиян состоится в течение недели - максимум двух.

"Основной удар, как я вижу на данный момент, будет в Донецкой и Луганской областях. Возможно, второе направление, которое, по моему мнению, будет отвлекающим - это будет Юг. И гипотетическое направление - это может быть Северо-восток, например, Сумская область", - пояснил Вениславский.

Также представитель президента в Верховной раде не исключает, что россияне могут осуществить какой-то отвлекающий маневр, как, например - нагнать войска к границам Сумской и Черниговской областей, однако пока информации такой нет.