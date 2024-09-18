ЗСУ мали успіх у Вовчанську, ворог просунувся поблизу Торецька і Покровська: карти ISW

Сили оборони України мали успіх у районі міста Вовчанськ Харківської області. Натомість фіксується просування російських загарбників поблизу Торецька і Покровська Донецької області.

Про це передає РБК-Україна , посилаючись на оприлюднений 18 вересня звіт Інституту вивчення війни ( ISW ) .

Операція ЗСУ в Росії

17 вересня українські війська продовжили атаки в Глушківському районі Курської області, але просування не зафіксовано.

У Міноборони РФ стверджували, що російські війська начебто відбили атаки ЗСУ біля Веселого та Медвеже.

Декілька російських "воєнкорів" розповідали, що ЗСУ намагаються оточити Веселе, наступаючи на його західному та східному флангах.

17 вересня також тривали бої вздовж українського плацдарму в Курській області, але ані українські, ані російські сили не підтвердили просування.

Відомий пов'язаний з Кремлем "воєнкор" стверджував, що війська РФ просуваються в Коренівському районі, але зазначив, що поки що немає візуальних доказів, які б підтверджували заяву Міноборони Росії про захоплення росіянами Успенівки та Дарино.

На відео, опублікованому 16 вересня, видно, як ЗСУ відбивають російську атаку на захід від Любимівки, де, за словами російських джерел, бої тривали 16 і 17 вересня.

Українське джерело стверджувало, що ЗСУ оточили російські сили в Крем’яному (на схід від Коренево), хоча в ISW не спостерігали візуальних доказів.

Схід України. Операція №1 - Харківська область

Війська РФ продовжували атаки біля Глибокого та Вовчанську 16 і 17 вересня.

Російські "воєнкори" стверджували 16 і 17 вересня, що ЗСУ контратакували поблизу Глибокого та в районі Вовчанська поблизу "млина", мабуть, маючи на увазі паровий млин безпосередньо на північ від Вовчанського агрегатного заводу, йдеться у звіті.

В ISW зазначають, що це, зокрема, підтверджує їхню оцінку про те, що українські сили нещодавно просунулися в районі заводу у Вовчанську.

Операція №2 - Луганська область

Російські окупанти 17 вересня продовжували наступ на лінії Куп'янськ - Сватове - Кремінна, але без підтвердженого просування.

Російський "воєнкори" розповідав, що війська РФ продовжували просуватися на північний захід, захід і південний захід від Піщаного в напрямку Колесинівки та Круглягівки та на 2,8 км вглиб на схід від Невського Новосадового, але в ISW не спостерігали підтвердження.

Російські блогери також стверджували, що ЗСУ утримують позиції в західній частині Стельмахівки, де тривають бої.

Російські загарбники продовжували атаки поблизу Синьківки, в районі Новоосинового, Кругляківки і на Лозову, біля Чернещини, Дружелюбівки, Греківки, Макіївки, Новосадового і Невського, поблизу Торського та в районі Серебрянського лісу 16 і 17 вересня.

Операція №3 - Донецька область

Російські окупанти 17 вересня продовжували обмежені наступальні дії на Сіверському напрямку, але без просування.

Російське джерело стверджувало, що війська РФ просунулися поблизу Верхньокам’янського, але в ISW не знайшли доказів цього твердження.

Бої тривали біля Верхньокам'янського, Виїмки, Івано-Дар'ївки та Переїзного 16 і 17 вересня.

Російські загарбники 17 вересня продовжували наступальні дії на напрямку Часового Яру, однак підтверджених змін лінії фронту не було.

17 вересня російські блогери заявили, що війська РФ перетнули канал Сіверський Донець - Донбас в напрямку Ступочок, просунулися на південний захід від заказника Ступки-Голубівське 2 та в межах Жовтневого мікрорайону.

16 вересня експерти ISW повідомили, що відео з геолокацією підтверджує просування росіян через канал Сіверський Донець - Донбас в напрямку Ступочок, але не помітили підтвердження двох останніх тверджень.

Війська РФ продовжували атаки поблизу Часового Яру, Васюківки, біля Кліщіївки, Ступочок і Білої Гори.

Війська РФ нещодавно просунулися в східній частині Торецька. Геолокаційні кадри, опубліковані 17 вересня, вказують на те, що окупанти просунулися по вулиці Ломоносова у місті.

Російські окупанти продовжували атаки поблизу Торецька, біля Дружби, Залізного та Неліпівки.

Війська РФ нещодавно просунулися на схід і південний схід від Покровська.

Геолокаційні кадри, опубліковані 16 і 17 вересня, показують, що окупанти просунулися на північний схід від Новокалинового, на північний захід від Архангельського, в межах центральної і північно-західної Гродівки, та на південний захід від Михайлівки.

На додатковому геолокаційному відео від 17 вересня видно, як війська РФ піднімають кілька триколорів у межах Українська, що може вказувати на те, що росіяни нещодавно окупували селище, пише ISW.

Російські блогери також стверджували, що війська РФ захопили Українськ і просунулися до Гродівки.

Російський "воєнкор" розповідав, що війська РФ просунулися на 850 метрів на північ від Новогродівки та захопили шахту "Новогродівка" та сусідній породний відвал, а інший блогер стверджував, що війська РФ захопили Желанне Перше. Однак в ISW не знайшли підтвердження цих тверджень.

16 і 17 вересня російські окупанти продовжували наступ в районі Новоторецького, Воздвиженки, Гродівки та Красного Яру, в районі Новогродівки, Орлівки, Маринівки, Миколаївки, Українська, Цукур’я, Желанне Перше та Гірника.

Російський "воєнкор" також опублікував кадри, які нібито показують наслідки російського удару по іншому мосту в Покровську.

Російські загарбники продовжували наступальні дії на захід від Донецька в районі Георгіївки 16 і 17 вересня, але підтверджених змін на лінії фронту не було.

Російський блогер стверджував, що війська РФ просунулися на 600 метрів у межах Максимільянівки, але в ISW не знайшли візуального підтвердження цих тверджень.

Речник української бригади, яка діяла на Курахівському напрямку, заявив, що війська РФ здійснили невдалий механізований штурм із використанням двох танків у невизначеному районі Курахівського напрямку 16 вересня, і що останнім часом окупанти посилили використання на цьому напрямку FPV-безпілотників.

Війська РФ нещодавно просунулися у Вугледарському напрямку. Геолокаційні кадри, опубліковані 17 вересня, показують, що російські окупанти трохи просунулися на північний схід від Костянтинівки.

Російські блогери стверджували, що путінські війська також просунулися на 2 км до Соленої Балки на південний схід від Водяного та просунулися поблизу самого Вугледара.

16 і 17 вересня тривали бої під Костянтинівкою, Катеринівкою, Водяним і самим Вугледаром.

Російські та українські джерела не повідомляли про бойові дії в районі адмінкордону Донецької та Запорізької областей 17 вересня.

"Південна вісь"

16 і 17 вересня тривали позиційні бої на заході Запорізької області в районі Роботиного.

Російське джерело продовжувало стверджувати, що війська РФ начебто просунулися поблизу Кам’янського, але в ISW не знайшли підтвердження цієї заяви.

У Генштабі ЗСУ повідомили, що 16 і 17 вересня російські окупанти вели наступальні дії на Дніпровському напрямку, ймовірно, в бік східного берега Херсонської області та островів у дельті річки Дніпро.

Ситуація на фронті

Нагадаємо, у вечірньому зведенні Генерального штабу ЗСУ 17 вересня йшлося про те, що з початку доби на фронті відбулося 139 бойових зіткнень.

Також у військовому командуванні розповіли, що російські загарбники продовжували проводити штурми на Покровському та Курахівському напрямках у Донецькій області.