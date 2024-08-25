На агрегатному заводі у Вовчанську залишаються заблоковані росіяни, - ЗСУ
На агрегатному заводі у Вовчанську Харківської області залишаються російські військові. Вони заблоковані вже декілька місяців.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника оперативно-тактичного угруповання "Харків" Віталія Саранцева в ефірі телемарафону.
"Для виконання завдань логістики вони (окупанти, - ред.) використовують безпілотники. Зокрема, так відбувається на заблокованій ділянці у районі Вовчанська, тобто на агрегатному заводі", - сказав речник.
Він додав, що на заводі вже декілька місяців перебуває російський підрозділ, але вони заблоковані українськими військами.
"На самому початку там було близько 40 військовослужбовців. Вони там зазнають втрат. Є у них і загиблі, і поранені. Є поранені лежачі, є поранені ті, які можуть спроможні вести бій. Певна кількість їх там залишається, точну цифру я не можу сказати з певних міркувань", - зазначив Саранцев.
скриншот deepstatemap.live
Бої на півночі Харківської області
Нагадаємо, 10 травня російські війська пішли у повторний наступ на півночі Харківської області. Сили оборони зупинили просування ворога. Наразі бої точаться у районі населених пунктів Глибоке та Вовчанськ.
Нещодавно українські військові повідомили, що Росія відвела частину військ з Харківської області на Курський напрямок. Але ворог тримає у районі достатньо сил, щоб продовжувати штурми.
Також днями Третя штурмова бригада провела контратаку у Харківській області. Бійці просунулися на майже два квадратні кілометри.
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