На агрегатному заводі у Вовчанську залишаються заблоковані росіяни, - ЗСУ

На агрегатному заводі у Вовчанську Харківської області залишаються російські військові. Вони заблоковані вже декілька місяців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника оперативно-тактичного угруповання "Харків" Віталія Саранцева в ефірі телемарафону.

"Для виконання завдань логістики вони (окупанти, - ред.) використовують безпілотники. Зокрема, так відбувається на заблокованій ділянці у районі Вовчанська, тобто на агрегатному заводі", - сказав речник.

Він додав, що на заводі вже декілька місяців перебуває російський підрозділ, але вони заблоковані українськими військами.

"На самому початку там було близько 40 військовослужбовців. Вони там зазнають втрат. Є у них і загиблі, і поранені. Є поранені лежачі, є поранені ті, які можуть спроможні вести бій. Певна кількість їх там залишається, точну цифру я не можу сказати з певних міркувань", - зазначив Саранцев.

скриншот deepstatemap.live