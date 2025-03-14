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Наступление РФ заблокировано: Сырский рассказал о ситуации в районе Волчанска

Пятница 14 марта 2025 16:40
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Наступление РФ заблокировано: Сырский рассказал о ситуации в районе Волчанска Фото: главнокомандующий ВСУ Александр Сырский (facebook.com/CinCAFofUkraine)
Автор: Наталья Кава

Российская армия не прекращает своих штурмов на Харьковском направлении. Однако в районе Волчанска врага удается сдерживать.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главнокомандующего ВСУ Александра Сирского в Telegram.

По словам Сырского, он посетил полосу обороны бригады "Хартия" на Харьковском направлении. Ведь там противник не прекращает попыток штурмовых действий.

"На месте подробнее изучил оперативную ситуацию, обсудил актуальные вопросы для обеспечения устойчивости обороны. Выяснил потребности наших военных, отдал указания для решения проблемных вопросов", - написал Сырский.

Он напомнил, что в мае прошлого года россияне начали масштабную наступательную операцию на этом направлении. Их целью было создание на севере Украины "буферной зоны" и вероятный захват Харькова. Однако, через десять месяцев враг заблокирован в районе Волчанска, а на некоторых отрезках = отброшен на север.

Ситуация возле Волчанска

Напомним, Силы обороны Украины контратаковали в районе Волчанска вблизи паровой мельницы к северу от Агрегатного завода. По данным аналитиков, это подтверждает украинское продвижение возле завода.

В конце августа стало известно, что на заводе уже несколько месяцев остаются заблокированными российские военные.

Также офицер бригады "Рубеж" НГУ Владимир Черняк заявлял, что Агрегатный завод в Волчанске стал большой проблемой для российских оккупантов. Он также анонсировал хорошие для Украины новости с того направления.

В конце сентября прошлого года Силы обороны сообщили о том, что воины Главного управления разведки Минобороны Украины освободили от вражеских солдат Волчанский агрегатный завод.

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