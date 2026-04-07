UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Війна в Україні

Наступ РФ під Покровськом: у Гришиному тривають бої, ЗСУ мінусують ворожу артилерію

19:27 07.04.2026 Вт
2 хв
Окупанти перекидають для тиску на село додаткових штурмовиків
aimg Валерій Ульяненко
Фото: ЗСУ відбивають атаки росіян за допомогою артилерії (Getty Images)

У південно-східній частині села Гришине на Донеччині тривають стрілецькі бої. Сили оборони активно нищать ворога за підтримки підрозділів БПЛА та артилерії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву 7-го корпусу швидкого реагування Десантно-штурмових військ ЗСУ.

"Намагаючись посилити наступ у Покровській агломерації, росіяни нарощують кількість далекобійної артилерії у смузі відповідальності 7 корпусу швидкого реагування ДШВ. Ворог переховує артилерію як у лісосмугах, так і в приватній житловій забудові", - сказано у дописі.

Зазначається, що Сили оборони виявляють і знищують ворожі гармати - лише за останню добу українські захисники пошкодили та знищили п'ять одиниць артилерії росіян в районі Покровська та Мирнограда.

"Попри постійний тиск противника, підрозділи у смузі відповідальності 7 корпусу швидкого реагування ДШВ продовжують утримувати позиції в північній частині Покровська", - йдеться у заяві.

Підрозділи Сил оборони змусили ворога сповільнити просування, тому окупанти активізуються на напрямках Гришиного та Родинського. У південно-східній частині Гришиного тривають стрілецькі бої - українські оборонці діють за активної підтримки підрозділів БПЛА та артилерії.

При цьому російська армія безуспішно перекидає для тиску на Гришине додаткові штурмові групи, зокрема із використанням мототехніки.

Ситуація навколо Гришиного

Село Гришине, що входить до Покровської громади, розташоване менш ніж за 10 кілометрів від Покровська. Цей населений пункт залишається однією з пріоритетних цілей ворога на Покровському напрямку. Захоплення села дозволило б росіянам суттєво ускладнити логістику Сил оборони України в цьому районі.

Згідно з даними українських захисників, противник намагається прорватися до центральної частини Гришиного, атакуючи позиції ЗСУ одночасно з північного та південного флангів.

Зазначимо, минулого місяця у 7-му корпусі швидкого реагування Десантно-штурмових військ ЗСУ повідомили, що попри складну оперативну обстановку, Сили оборони успішно стримують наступ загарбників у межах Покровської агломерації.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Російська ФедераціяЗбройні сили УкраїниДонецька областьВійна в Україні