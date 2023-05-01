Наступ РФ на Бахмут провалився. З грудня загинуло 20 тисяч окупантів, - Білий дім

За підрахунками Білого дому, за останні п'ять місяців бойових дій в Україні Росія втратила 100 тисяч чоловік.

Кірбі заявив, що російський наступ у східному Донбасі "застопорився" і "провалився".

В останні місяці Москва зосередила своє вторгнення на Донбасі, зокрема, на місті Бахмут.

Нагадаємо, як розповів командувач Східного угрупування військ Олександр Сирський, ситуація в Бахмуті складна, але на окремих ділянках міста Сили оборони контратакували військових РФ, тому ворог залишив деякі позиції.

Додамо, що на Бахмутському напрямку проти українських сил воює 25,6 тисячі російських окупантів.

Крім того, за даними співрозмовників РБК-Україна, росіяни поставили собі черговий дедлайн з окупації Бахмута - 9 травня.

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