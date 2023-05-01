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Наступление РФ на Бахмут провалилось. С декабря погибли 20 тысяч оккупантов, - Белый дом

Фото: Джон Кирби, координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Российское наступление на Бахмут провалилось. С декабря прошлого года в боях погибли около 20 тысяч оккупантов.

Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

По подсчетам Белого дома, за последние пять месяцев боевых действий в Украине Россия потеряла 100 тысяч человек.

Кирби заявил, что российское наступление в восточном Донбассе "застопорилось" и "провалилось".

В последние месяцы Москва сосредоточила свое вторжение на Донбассе, в частности, на городе Бахмут.

Напомним, как рассказал командующий Восточной группировкой войск Александр Сырский, ситуация в Бахмуте сложная, но на отдельных участках города Силы обороны контратаковали военных РФ, поэтому враг оставил некоторые позиции.

Добавим, что на Бахмутском направлении против украинских сил воюет 25,6 тысячи российских оккупантов.

Кроме того, по данным собеседников РБК-Украина, россияне поставили себе очередной "дедлайн" по оккупации Бахмута - 9 мая.

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