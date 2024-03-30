Наступ на Рафах: Ізраїль доповів США про загальні підходи операції

Військові США та Ізраїлю провели зустріч, під час якої обговорили "загальні концепції" щодо того, як обмежити шкоду цивільному населенню під час запланованої операції в місті Рафах на півдні Сектора Газа.
Про це заявив голова Об'єднаного комітету начальників штабів США Чарльз Браун, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
За словами генерала, найближчими днями запланований візит ізраїльських офіційних осіб до Вашингтона, що допоможе американцям "зрозуміти їхню концепцію" військової операції та запропонує "альтернативні можливості" для мінімізації смертей серед більш ніж мільйона цивільних осіб, які знайшли притулок у Рафаху.
Відповідаючи на запитання, чи поінформував Ізраїль офіційних представників США про план наступу, а також про способи обмеження жертв серед цивільного населення, Браун сказав: "Ми отримали трохи більше деталей про деякі широкі концепції гуманітарної допомоги і переміщення цивільного населення, ніж інформацію про оперативну частину. Я з нетерпінням чекаю на відповіді на ці питання і на те, як все це поєднується".
"Додаткові подробиці допоможуть нам оцінити реалістичність плану. Я думаю, що вони прислухались до американських занепокоєнь", - додав Браун.
Армія Ізраїлю планує розпочати наземне вторгнення до міста Рафах біля кордону з Єгиптом на півдні Сектору Газа. Це останній населений пункт, що перебуває під контролем палестинського руху ХАМАС.
Однак США не згодні з такими планами Ізраїлю. Країни Заходу та Єгипет висловилися проти вторгнення до міста, пояснивши це ризиком масової загибелі біженців. У відповідь Ізраїль запропонував евакуювати 1,4 млн цивільних жителів до "гуманітарних зон" у центральній частині регіону.
Всередині березня у місті Доха (Катар) розпочалися багатосторонні переговори про припинення вогню у Секторі Газа.
25 березня Рада Безпеки ООН ухвалила резолюцію про припинення вогню в Секторі Газу до завершення Рамадану. Однак Ізраїль відмовився припиняти наступ на ХАМАС.
Тим часом США перевіряють чи порушив Ізраїль закони ведення війни у Секторі Газа. Також Вашингтон таємно схвалив передачу Ізраїлю бомб і винищувачів на мільярди доларів.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.