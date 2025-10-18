Багато крові за малий успіх. The Economist підрахував шалені втрати Путіна на війні

Видання обробило дані з понад 200 різних джерел, серед яких урядові оцінки та неурядові незалежні дослідження. З початку повномасштабного вторгнення у лютому 2022 року і до січня 2025 року Росія, за підрахунками, втратила 640-877 тисяч одиниць живої сили, серед яких 137-228 тисяч ліквідовано.

Але з 1 січня до 13 жовтня 2025 року втрати РФ зросли майже на 60%. Зараз вони складають щонайменше 984-1438 тисяч одиниць живої сили, в тому числі від 190 до 480 тисяч ліквідованих.

Крихітні успіхи за велику ціну

При цьому різке збільшення втрат РФ не призвело до прискорення захоплення української території. З моменту стабілізації лінії фронту після жовтня 2022 року вона фактично не змінювалася.

Видання підрахувало, що зі збереженням темпів російських "успіхів" Кремлю вдасться остаточно окупувати Донецьку, Луганську, Запорізьку та Херсонську області не раніше червня 2030 року, а на повну окупацію України піде 103 роки.

З травня росіянам вдалося окупувати тільки 0,4% української території. Ключові міста на Донеччині - Покровськ, та інші - контролюються українськими військами. Водночас Україна зазнала значно менше втрат - навіть у найскептичнішому сценарії це може бути співвідношення "один до п'яти".

Катастрофи ЗСУ не буде

Очікувати на раптове падіння української оборони не варто, зазначає видання. Велика кількість дронів та високоточна зброя роблять обвал фронту фактично неможливим.

Ймовірно, що Росії доведеться далі повільно наступати, щедро проливаючи кров за крихітні клапті землі. Але прорвати підготовлені оборонні рубежі росіянам буде вкрай важко. Навіть, якщо це вдасться - дрони вщент рознесуть будь-які великі сили піхоти та техніки, стягнуті для розвитку прориву.

Проблеми з поповненням

Якщо Росія далі буде зазнавати таких втрат, поповнення армій стане для неї ще серйознішою проблемою, ніж для України. Поки що Кремль здатний щедрими виплатами заманювати на війну десятки тисяч солдатів. Проте важкі втрати влітку 2025 року знищили чисельну перевагу військ РФ в Україні.

Так, за даними журналу, на війні вже знищено 0,5 - 1,2% від довоєнної чисельності чоловіків з Росії у віці до 60 років. Також росіяни втратили десятки тисяч танків, тисячі систем РСЗВ, сотні літаків та вертольотів. Більшість з цього компенсувати швидко не вдасться.