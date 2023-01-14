Не наступ з півночі. У ЗСУ прокоментували ранкові вибухи у Києві

"Звуки вибухів, які можна було почути в Києві та області, російські ботоферми активно використовують як привід розганяти паніку та транслювати меседж, що це нібито початок наступу з півночі. Зазначу, що жодних наступальних дій ворога з півночі поки що немає", - заявив Павлюк.

За його словами, вибухи, які були чутні в Києві, не пов'язані з загрозою з повітря чи роботою ППО, а також з будь-якими воєнними діями. Якби була загроза – у регіоні лунав би сигнал тривоги.

Він також наголосив, що про причини вибухів буде оголошено окремо.