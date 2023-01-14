Не наступление с севера. В ВСУ прокомментировали утренние взрывы в Киеве

Утренние звуки взрывов в Киеве не связаны с наступлением оккупантов, а также с какими-либо другими военными действиями. Об их причине будет сообщено дополнительно.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram заместителя командующего Сухопутными войсками ВСУ, генерал-лейтенанта Александра Павлюка.
"Звуки взрывов, которые можно было услышать в Киеве и области, российские ботофермы активно используют как повод разгонять панику и транслировать месседж, что это якобы начало наступления с севера. Отмечу, что никаких наступательных действий врага с севера пока нет", - заявил Павлюк.
По его словам, взрывы, которые были слышны в Киеве, не связаны с угрозой с воздуха или работой ПВО, а также с какими-либо военными действиями. Если бы была угроза – в регионе звучал бы сигнал тревоги.
Он также подчеркнул, что о причинах взрывов будет объявлено отдельно.
Ранее сообщалось, что в Киеве и Запорожье сегодня, 14 января, рано утром прозвучали взрывы. Воздушная тревога объявлена только в Запорожской области.
Также мы писали, что российские оккупанты ночью 12 января нанесли ракетный удар по Запорожью. К счастью, жертв или раненых нет.
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