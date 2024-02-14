Наступ на Куп'янськ з двох сторін. Чому ЗСУ важливо утримати Синьківку та Табаївку

Варто зазначити, що росіяни не вперше наступають на Синьківку.

"Подібне було вже не раз. Ворог навіть заходив в Синьківку, але нашим силам вдавалося відбиватися. Активні бойові дії продовжуються, ворог намагається просунутися. Мета зрозуміла - напрямок на Куп'янськ. З одного боку - район Синьківки, з іншого - район Табаївки. Але там ситуація більш менш стабільна, якихось успіхів у них не спостерігається", - розповів керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

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Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко називає Синьківку основним укріпрайоном та "вхідними воротами" до Куп'янська. Ситуація там напружена давно, як мінімум, з кінця травня-початку червня 2023 року.

"Що буде далі, важко сказати. Ми повинні розуміти, що нам не вистачає ресурсів", - сказав експерт.

На його думку, одна з головних проблем полягає в тому, що тут, як і на інших напрямках, Силам оборони доводиться воювати без артилерії.

"У нас немає пропорційного боєкомплекту. У нас на артилерійську батарею по 20-30-40 пострілів на добу, це ні про що. Можна як завгодно сприймати цю інформацію, але можна сказати, що сьогодні ми воюємо без артилерії. Наразі відбувається унікальний випадок в історії воєн і конфліктів, коли армія без артилерії стримує натиск противника, що значно переважає в техніці та особовому складі. Це, м'яко кажучи, титанічне випробування, перед яким як мінімум півстоліття не стояла жодна армія у світі", - зазначив Коваленко.

На схід від Куп'янська росіянам на початку 2024 року вдалося прорватися на кілька кілометрів у районі сіл Крохмальне та Табаївка. Біля останнього противник зупинився в заболоченій низині, не зумівши відразу вибити ЗСУ з висот, розташованих трохи на захід.

На думку Коваленка, зайти далі окупанти не змогли, бо не створили відповідних умов.

"Коли вони почали вирівнювати фланги, виявилося, що вони не можуть зробити це швидко. Маленьке село Крохмальне, зруйноване постійними ударами, вони захопили, але просуватися далі стало дуже важко. В цьому випадку їм треба було просуватися в такому ж темпі повної руйнації населеного пункту або укпріпрайону, а зробити вони цього не можуть", - зазначив він.

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Водночас Олександр Мусієнко наголошує, що на цій ділянці фронт стабілізований. Значення Табаївки на тактичному рівні є дуже важливим для оборони Куп'янська.

"Там висоти за нас і у нас добре обладнані оборонні позиції. Тому район Табаївки дуже важливо втримати", - додав експерт.

Нагадаємо, що ще в січні Росія оголосила про захоплення Табаївки. Однак, як повідомили в ЗСУ, за неї йдуть важкі бої, ведуться артилерійські дуелі, і населений пункт не контролюється окупантами.

Варто зазначити, що стримування тиску на східному та північно-східному флангах у районах Синьківки та Табаївки виграє час, необхідний для організації оборони Куп'янська та Куп'янська-Вузлового.

Бої під Куп'янськом

Нагадаємо, 28 січня, спікер Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо заявив про те, що російські окупаційні війська не мають стратегічних успіхів на сході України. Але ворог намагається наступати, про це свідчить кількість знищеної техніки ворога.

Наприкінці січня голова Харківської ОВА Олег Синєгубов заявив, що на Куп'янському напрямку окупанти відновили інтенсивність наступальних дій. Бої точаться в районі населених пунктів Синьківка та Табаївка.

За словами представника Сухопутних сил, Куп'янський напрямок для противника залишається пріоритетним, і росіяни намагаються неподалік Синьківки та Табаївки продовжувати здійснювати наступальні дії.