Наступление на Купянск с двух сторон. Почему ВСУ важно удержать Синьковку и Табаевку

Стоит отметить, что россияне не в первый раз наступают на Синьковку.

"Подобное было уже не раз. Враг даже заходил в Синьковку, но нашим силам удавалось отбиваться. Активные боевые действия продолжаются, враг пытается продвинуться. Цель ясна - направление на Купянск. С одной стороны - район Синьковки, с другой - район Табаевки. Но там ситуация более или менее стабильная, каких-либо успехов у них не наблюдается", - рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

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Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко называет Синьковку основным укрепрайоном и "входными воротами" в Купянск. Ситуация там напряжена давно, как минимум, с конца мая-начала июня 2023 года.

"Что будет дальше, сложно сказать. Мы должны понимать, что нам не хватает ресурсов", - сказал эксперт.

По его мнению, одна из главных проблем состоит в том, что здесь, как и по другим направлениям, Силам обороны приходится воевать без артиллерии.

"У нас нет пропорционального боекомплекта. У нас на артиллерийскую батарею по 20-30-40 выстрелов в сутки, это ни о чем. Можно сколь угодно воспринимать эту информацию, но можно сказать, что сегодня мы воюем без артиллерии. Сейчас происходит уникальный случай в истории войн и конфликтов, когда армия без артиллерии сдерживает давление противника, что значительно преобладает в технике и личном составе. Это, мягко говоря, титаническое испытание, перед которым как минимум полвека не стояла ни одна армия в мире", - отметил Коваленко.

К востоку от Купянска россиянам в начале 2024 года удалось прорваться на несколько километров в районе сел Крохмальное и Табаевка. Возле последнего противник остановился в заболоченной низменности, не сумев сразу выбить ВСУ с высот, расположенных чуть западнее.

По мнению Коваленко, зайти дальше оккупанты не смогли, потому что не создали соответствующих условий.

"Когда они начали выравнивать фланги, оказалось, что они не могут сделать это быстро. Маленькая деревня Крахмальная, разрушенная постоянными ударами, они захватили, но продвигаться дальше стало очень трудно. В этом случае им нужно было продвигаться в таком же темпе полного разрушения населенного пункта или укприпрайона, а сделать они этого не могут", - отметил он.

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В то же время Александр Мусиенко отмечает, что на этом участке фронт стабилизирован. Значение Табаевки на тактическом уровне очень важно для обороны Купянска.

"Там высоты за нас и у нас хорошо оборудованы оборонительные позиции. Поэтому район Табаевки очень важно удержать", - добавил эксперт.

Напомним, что еще в январе Россия объявила о захвате Табаевки. Однако, как сообщили в ВСУ, за нее идут тяжелые бои, ведутся артиллерийские дуэли и населенный пункт не контролируется оккупантами.

Стоит отметить, что сдерживание давления на восточном и северо-восточном флангах в районах Синьковки и Табаевки выигрывает время, необходимое для организации обороны Купянска и Купянска-Узлового.

Бои под Купянском

Напомним, 28 января, спикер Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо заявил о том, что российские оккупационные войска не имеют стратегических успехов на востоке Украины. Но враг пытается наступать, свидетельствует об этом количество уничтоженной техники врага.

В конце января глава Харьковской ОВА Олег Синегубов заявил, что на Купянском направлении оккупанты возобновили интенсивность наступательных действий. Бои ведутся в районе населенных пунктов Синьковка и Табаевка.

По словам представителя Сухопутных сил, Купянское направление для противника остается приоритетным, и россияне пытаются недалеко от Синьковки и Табаевки продолжать совершать наступательные действия.