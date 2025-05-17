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Наступление Израиля в Газе вынудило ХАМАС вернуться к переговорам о заложниках

Суббота 17 мая 2025 15:47
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Наступление Израиля в Газе вынудило ХАМАС вернуться к переговорам о заложниках Фото: сама группировка о выходе или возвращении к переговорам не сообщала (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Вчера Армия обороны Израиля начала новое наступление в Газе. После этого ХАМАС вернулся за стол переговоров об освобождении заложников.

Об этом заявил израильский министр обороны Исраэль Кац, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel.

"С началом операции "Колесницы Гидеона" в Газе, проводимой с применением больших усилий командованием Армии обороны Израиля, делегация ХАМАС в Дохе объявила о возвращении к переговорам по соглашению об освобождении заложников, вопреки позиции отказа, которую они занимали до этого момента", - сказано в заявлении.

Кац утверждает, что ХАМАС вернулся за стол переговоров без возобновления Израилем поставок гуманитарной помощи в Газу, "которые не требуются", и без прекращения огня.

"Героизм солдат ЦАХАЛа, единство народа и решимость политического руководства увеличивают шансы на возвращение заложников", - добавил он.

При этом The Times of Israel пишет, что от самой группировки ХАМАС не было никаких заявлений, что они либо вышли, либо вернулись к переговорам.

Ранее высокопоставленный израильский чиновник сообщил Channel 13, что непрямые переговоры в Дохе возобновились, и что ХАМАС принимает в них участие.

Новое наступление Израиля в Газе

Напомним, вчера Армия обороны Израиля заявила, что начала "широкие атаки и мобилизовала силы для захвата стратегических районов в секторе Газа в рамках начальных шагов операции "Колесницы Гидеона" и расширения кампании в Газе для достижения всех целей войны... включая освобождение заложников и разгром ХАМАС".

Как отмечают СМИ, первые этапы нового крупного наступления начались в тот же день, когда президент США Дональд Трамп завершил свой визит на Ближнем Востоке.

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