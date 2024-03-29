Сирський пояснив відхід українських сил з Авдіївки

Для відходу українських сил із Авдіївки Донецької області було декілька причин. При цьому під час боїв за місто російські війська зазнали колосальних втрат, зокрема понад 47 тисяч військових.

Про це розповів головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, пише РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю Укрінформу .

"Ми відвели свої сили з Авдіївки, тому що ворог мав суттєву перевагу в силах і засобах штурмових підрозділів. Через постійні бомбардування керованими авіабомбами цілісність нашої оборони була порушена, що дало можливість противнику поступово просуватись вперед",- розповів він.

Також, за його словами, негативну роль відіграла недостатня кількість боєприпасів для нашої артилерії і саме це не дало змоги в таких умовах вести ефективну контрбатарейну боротьбу.

"Тож, щоб уникнути оточення та зберегти життя людей, я ухвалив рішення вийти з Авдіївки. На жаль, у ході цих боїв 25 українських військовослужбовців потрапили у російський полон. Це – війна… Російські пропагандисти намагаються використати різні відео з полоненими українськими воїнами для дискредитації Сил оборони України, психологічного тиску та поширення паніки серед українців", - додав Сирський.

ГОловнокомандувач ЗСУ також зазначив, що наступ на Авдіївку обернувся для ворога значними втратами, "і про це навряд чи будуть розповідати у "російському" телевізорі".

"Лише у період з 10 жовтня 2023 року до 17 лютого 2024 року на Авдіївському напрямку російські загарбники втратили: 47186 осіб особового складу, 364 танки, 748 бойових броньованих машин, 248 артилерійських систем, 5 літаків. Сили оборони України від початку Авдіївської оборонної операції на цьому напрямку взяли у полон 95 російських окупантів", - навів цифри генерал.