Настрої в РФ упали до рівня розвалу СРСР на тлі затяжної війни, - опитування

Рекордне зростання песимізму

У липні 2026 року 66% росіян заявили, що попереду на країну чекають "важкі часи". З початку року частка тих, хто очікує на складнощі, зросла на третину (+16 процентних пунктів).

За даними державного опитування ВЦВГД, подібні показники (66-67%) фіксувалися лише у 1991 році за кілька місяців до розвалу СРСР та у 1992 році під час гіперінфляції у 2500%.

Для порівняння, вищий рівень тривожності зафіксували тільки у квітні 2020 року на початку пандемії COVID-19 (72%). Навіть під час економічної кризи середини 1990-х років показник песимізму був нижчим і становив 46-60%.

Що впливає на настрої в РФ

На психологічний стан росіян, особливо у великих містах, сильно впливають тривала війна, погіршення економіки та регулярні удари далекобійних дронів по нафтопереробних заводах і складах від Москви до Уралу.

Як зазначає старший науковий співробітник NEST Centre Джон Лоу, через збільшення кількості атак протягом останнього року росіяни починають усвідомлювати, що виходу з тривалої війни найближчим часом немає.

Зі свого боку політолог Аббас Галлямов підкреслює, що російський диктатор Володимир Путін приходив до влади під обіцянки безпеки та спокійного життя.

Проте зараз у Росії ніхто не може почуватися в безпеці - ані мешканці Підмосков'я, ані відпочивальники на курортах.