Настрої в РФ упали до рівня розвалу СРСР на тлі затяжної війни, - опитування

Рівень песимізму та страху перед майбутнім серед росіян досяг рекордних значень із початку 1990-х років. Переважна більшість громадян РФ очікує на серйозні економічні та соціальні труднощі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Moscow Times.
У липні 2026 року 66% росіян заявили, що попереду на країну чекають "важкі часи". З початку року частка тих, хто очікує на складнощі, зросла на третину (+16 процентних пунктів).
За даними державного опитування ВЦВГД, подібні показники (66-67%) фіксувалися лише у 1991 році за кілька місяців до розвалу СРСР та у 1992 році під час гіперінфляції у 2500%.
Для порівняння, вищий рівень тривожності зафіксували тільки у квітні 2020 року на початку пандемії COVID-19 (72%). Навіть під час економічної кризи середини 1990-х років показник песимізму був нижчим і становив 46-60%.
На психологічний стан росіян, особливо у великих містах, сильно впливають тривала війна, погіршення економіки та регулярні удари далекобійних дронів по нафтопереробних заводах і складах від Москви до Уралу.
Як зазначає старший науковий співробітник NEST Centre Джон Лоу, через збільшення кількості атак протягом останнього року росіяни починають усвідомлювати, що виходу з тривалої війни найближчим часом немає.
Зі свого боку політолог Аббас Галлямов підкреслює, що російський диктатор Володимир Путін приходив до влади під обіцянки безпеки та спокійного життя.
Проте зараз у Росії ніхто не може почуватися в безпеці - ані мешканці Підмосков'я, ані відпочивальники на курортах.
Нагадаємо, що на тлі масштабних атак по паливній інфраструктурі російський диктатор Володимир Путін намагається применшити збитки та публічно удає, що атаки України не завдають критичної шкоди російській промисловості.
Проте реальні економічні наслідки вже позначаються на пересічних громадянах.
Зокрема, в Росії знову спалахнула паливна криза - у Москві та прилеглих регіонах російські АЗС обмежили продаж бензину, через що на заправках утворилися довгі черги.
Окрім економічного тиску, на суспільство тисне і страх чергової хвилі призову. Через це тисячі росіян тікають до Грузії - лише за кілька днів через пішохідний КПП "Верхній Ларс" країну-агресорку залишили майже 40 тисяч осіб.