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У Москві знову рахують літри: російські АЗС обмежили продаж бензину

15:57 19.08.2026 Ср
2 хв
У червні Москві вдалося послабити попередні обмеження, однак тепер проблема повернулася
aimg Марія Науменко
У Москві знову рахують літри: російські АЗС обмежили продаж бензину Фото: черга автомобілів на автозаправній станції "Роснефти" в Росії (Getty Images)
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У Москві та прилеглих районах Росії знову почали обмежувати продаж бензину. На деяких АЗС уже встановили ліміти на обсяг пального, а біля заправок утворилися черги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За даними джерел Reuters та постачальників пального, нові обмеження пов'язані з дефіцитом бензину. Серед причин називають атаки українських безпілотників на російські нафтопереробні заводи, а також сезонне зростання попиту.

Проблеми з паливом у Росії почали посилюватися ще в травні. До липня дефіцит поширився на більшість регіонів країни. У Москві ситуацію вдалося дещо стабілізувати в червні, однак тепер обмеження повернулися.

Які ліміти встановили на бензин

На автоматизованих АЗС "Газпромнефти" у Москві, за даними оператора гарячої лінії компанії, продаж бензину та дизельного пального обмежили 40 літрами на одного клієнта.

На інших заправках мережі дизель можна придбати без обмежень, тоді як бензин продають не більш як 60 літрів на автомобіль.

"Роснефть", найбільший виробник нафти в Росії, встановила ліміт на продаж бензину в 30 літрів на автомобіль на своїх АЗС по всій країні. Продаж дизельного пального при цьому не обмежується.

Компанія також попередила клієнтів про збільшення часу очікування через підвищений попит.

Свої обмеження ввів і "Лукойл". Компанія повідомила про скорочення продажу пального в Москві та прилеглому регіоні. Причинами там назвали підвищений попит, позапланове технічне обслуговування нафтопереробного заводу та необхідність забезпечити стабільну роботу мережі АЗС.

Водночас конкретний обсяг встановлених "Лукойлом" лімітів компанія не розкрила.

Нагадуємо, українські удари безпілотниками вже вивели з ладу до 40% нафтопереробних потужностей Росії. На тлі цього близько третини жителів країни зіткнулися з нестачею пального.

Дефіцит бензину вже викликає невдоволення серед росіян, зокрема через нерівний доступ до пального. У Волгограді п'ятеро жителів записали звернення до влади зі скаргами на ситуацію на АЗС. Після цього учасників затримали, а одну з них оштрафували за "несанкціоновану масову акцію".

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