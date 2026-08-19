Настроения в РФ упали до уровня развала СССР на фоне затяжной войны, - опрос

Рекордный рост пессимизма

В июле 2026 года 66% россиян заявили, что впереди страну ждут "трудные времена". С начала года доля ожидающих сложностей выросла на треть (+16 процентных пунктов).

По данным государственного опроса ВЦИОМ, подобные показатели (66-67%) фиксировались только в 1991 году за несколько месяцев до развала СССР и в 1992 году во время гиперинфляции в 2500%.

Для сравнения, высший уровень тревожности был зафиксирован только в апреле 2020 года в начале пандемии COVID-19 (72%). Даже во время экономического кризиса середины 90-х годов показатель пессимизма был ниже и составил 46-60%.

Что влияет на настроения в РФ

На психологическое состояние россиян, особенно в крупных городах, сильно влияют длительная война, ухудшение экономики и регулярные удары дальнобойных дронов по нефтеперерабатывающим заводам и складам от Москвы до Урала.

Как отмечает старший научный сотрудник NEST Centre Джон Лоу, из-за увеличения количества атак в течение последнего года россияне начинают осознавать, что выхода из продолжительной войны в ближайшее время нет.

Со своей стороны, политолог Аббас Галлямов подчеркивает, что российский диктатор Владимир Путин приходил к власти под обещания безопасности и спокойной жизни.

Однако сейчас в России никто не может чувствовать себя в безопасности - ни жители Подмосковья, ни отдыхающие на курортах.