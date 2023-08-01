Настрої бізнесу погіршилися до негативного рівня: НБУ назвав причини

Бізнес стримано оцінив результати діяльності своїх підприємств у найближчій перспективі. У липні 2023 року індекс очікувань ділової активності (ІОДА) знизився нижче нейтрального рівня (50 пунктів) до 48,8.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані щомісячного опитування підприємств України, яке проводить Національний банк України ( НБУ ).

"Перегляд ціноутворення для підприємств на ринку електроенергії, повернення на довоєнне оподаткування цін на пальне, зупинення "зернового коридору", посилення обстрілів інфраструктурних об’єктів, а також значний дефіцит кваліфікованих кадрів несприятливо вплинули на очікування респондентів", - йдеться в повідомленні.

Більшість опитаних респондентів налаштовані на підвищення цін на власну продукцію та послуги внаслідок зростання закупівельних цін.

Оцінки щодо зайнятості стримані. Збільшення персоналу очікують лише підприємства торгівлі. Керівники підприємств будівництва не очікують змін. Натомість респонденти промисловості та сфери послуг прогнозують зменшення чисельності працівників, зазначили в НБУ.

Щомісячне опитування підприємств проводилося з 5 до 24 липня 22023 року. В опитуванні взяло участь 490 підприємств. Результати опитувань відображають лише думку респондентів - керівників підприємств, а не оцінки Національного банку України. Нейтральним значенням ІОДА є 50 пунктів.