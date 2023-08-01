Настроения бизнеса ухудшились до негативного уровня: НБУ назвал причины

Бизнес сдержанно оценил результаты деятельности своих предприятий в ближайшей перспективе. В июле 2023 года индекс ожиданий деловой активности (ИОДА) снизился ниже нейтрального уровня (50 пунктов) до 48,8.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные ежемесячного опроса предприятий Украины, проводимого Национальным банком Украины ( НБУ ).

"Пересмотр ценообразования для предприятий на рынке электроэнергии, возврат на довоенное налогообложение цен на горючее, остановку "зернового коридора", усиление обстрелов инфраструктурных объектов, а также значительный дефицит квалифицированных кадров неблагоприятно повлияли на ожидания респондентов", - говорится в сообщении.

Большинство опрошенных респондентов настроены на повышение цен на собственную продукцию и услуги в результате роста закупочных цен.

Оценки по занятости сдержанны. Увеличения персонала ожидают только предприятия торговли. Руководители предприятий строительства не ожидают изменений. Респонденты промышленности и сферы услуг прогнозируют уменьшение численности работников, отметили в НБУ.

Ежемесячный опрос предприятий проводился с 5 по 24 июля 22023 года. В опросе приняло участие 490 предприятий. Результаты опросов отражают только мнение респондентов – руководителей предприятий, а не оценки Национального банка Украины. Нейтральным значением ИОДА 50 пунктов.